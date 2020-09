Jujutsu Kaisen date la première de son anime

L’anime avec MAPPA sera l’un des principaux titres de la saison des anime d’automne

“Jujutsu Kaisen“C’est l’un des mangas les plus populaires aujourd’hui, et dans quelques semaines, nous aurons enfin la première de son adaptation animée. Celui-ci, qui peut être suivi sans problème via la plateforme Crunchyroll, va atterrir de la main de MAPPA, l’une des principales références du secteur de l’anime. Maintenant, nous avons enfin le date de sortie pour l’une des principales têtes d’affiche de l’automne.

Jujutsu Kaisen sera présenté en première début octobre

Ensuite, nous vous laissons avec le tweet pour lequel il a été confirmé que “Jujutsu Kaisen” arrivera avec son anime pendant la première semaine d’octobre:

Comme on peut le voir, l’anime de “Jujutsu Kaisen” sera présenté en première 2 octobre 2020. En cas de doute, nous retiendrons que l’univers créé par Gege Akutami nous amènera dans un contexte dans lequel malédictions, événements paranormaux et similaires prendront rapidement le contrôle de tout ce qui se passe à l’écran. En ce sens, il est clairement un candidat fort pour se positionner parmi les «shonen» les plus populaires, comme nous l’avons vu ces années avec «Kimetsu no Yaiba», «My Hero Academia» ou «Black Clover».

Pour ceux qui n’ont pas encore eu un premier contact avec l’adaptation de la main de MAPPA, nous vous laisserons en dernier avec un article dans lequel vous pourrez consulter une de ses nombreuses caravanes publié à ce jour:

Jujutsu Kaisen Synopsis par Crunchyroll

“Un jeune homme se bat pour” la mort correcte “.

Difficultés, regret, honte … Les sentiments négatifs des humains deviennent des malédictions qui nous hantent dans notre vie quotidienne. Les malédictions sont endémiques dans le monde entier et peuvent conduire les gens à de terribles malheurs et même conduire à leur mort. Pire encore, une seule malédiction peut exorciser une autre malédiction.

Yuji Itadori est un jeune homme doté d’une énorme force physique, même si cela ne l’empêche pas de mener une vie étudiante normale. Un jour, afin de sauver un ami attaqué par des malédictions, il mange le doigt du spectre à deux faces, intégrant sa malédiction dans sa propre âme. À partir de ce moment, il partage un corps avec le spectre à deux faces. Sous la direction du plus puissant des sorciers, Satoru Gojo, Itadori est admis à la Tokyo Technical School of Wizardry, une organisation qui lutte contre les malédictions … et commence ainsi l’histoire héroïque d’un jeune homme devenu un capable malédiction. pour exorciser les malédictions, une vie dont il ne peut jamais se retirer.“

