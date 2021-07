Jujutsu Kaisen confirme quand reprendre la publication

Actuellement, la publication régulière de Jujutsu Kaisen est en pause temporaire pour permettre à son auteur, Gege Akutami, d’améliorer sa santé, mais tout semble indiquer que la populaire série du magazine Weekly Shonen Jump pourrait revenir plus tôt qu’on ne le croyait. , présentant de nouvelles nouvelles par le biais d’un communiqué officiel.

Les éditeurs de Weekly Shonen Jump confirment que l’histoire de Yuji Itadori reviendra le 1er août, ramenant les lecteurs dans le monde surnaturel de Jujutsu Tech. La pause de Jujutsu Kaisen a commencé à la mi-octobre, et selon le communiqué officiel, le créateur du manga avait pris sa pause presque de force.

« Akutami voulait continuer à écrire, mais après plusieurs discussions avec le service éditorial, il a été décidé qu’il était préférable pour Akutami de faire une pause pendant un certain temps. Nous avons déterminé que c’était la meilleure décision pour le mangaka de se remettre de sa condition physique », a déclaré l’équipe de Shonen Jump.

Fin juin, « Jujutsu Kaisen » a été désigné comme la franchise japonaise la plus lucrative en 2021 à ce jour, c’est pourquoi sa cohérence dans le monde de l’édition était d’une grande importance pour Akurami. Cependant, la question de l’exploitation du travail dans le monde du divertissement est revenue sur le devant de la scène au Japon ces derniers mois.

La mort de Kentaro Miura, auteur acclamé de « Berserk », en mai dernier, a été le déclencheur pour bon nombre des membres les plus exigeants de la communauté otaku afin qu’ils parviennent à prendre conscience des personnes derrière leurs manches et de leurs séries d’anime préférées. L’un des cas les plus extrêmes serait celui d’Eiichiro Oda, qui semble passer chaque minute de son temps à travailler sur « One Piece », une série qui, au fil du temps, a assoupli son calendrier de publication.

Alors que l’adaptation anime de Jujutsu Kaisen attend sa deuxième saison, la franchise sortira un film prequel en décembre qui explorera cet univers narratif avant que Yuji Itadori ne soit présenté comme le protagoniste principal.