Jujutsu Kaisen Chapter 150 Date de sortie et tout ce que vous devez savoir!

L’intrigue de Jujutsu Kaisen a récemment été triste. Mai s’est sacrifiée pour sa sœur jumelle Maki et a déversé ses forces. Puisqu’elle ne voulait pas devenir plus forte, avec tout ce qui s’est passé dans le dernier chapitre, Maki est maintenant le membre le plus fort du clan Zenin. Pour en savoir plus sur l’intrigue à venir, passons au chapitre 150 de Jujutsu Kaisen.

Chapitre 150: Jujutsu Kaisen

Maki Zenin est maintenant le clan le plus fort, avec la force de Mai coulant à travers l’arme maudite. Avec l’énorme quantité de force, la première chose que fait Maki est de se diriger vers le clan Zenin pour couper la tête de leur père en deux. Le chapitre 150 devrait être le voyage de Maki dans le clan Zenin à la rencontre du père.

Aperçu du chapitre 150 de Jujutsu Kaisen: -En laissant tout derrière elle, elle prend la fuite. la semaine prochaine, nous obtenons la couverture et une couleur centrale! -Maintenant que Maki s’est réveillé, le combat contre le clan Zen’in atteint son paroxysme! Date de sortie: lundi 31 mai pic.twitter.com/pFS1IMk0xz – Ducky | Merci Kentaro Miura (@IDuckyx) 23 mai 2021

Les spoilers sont censés sortir dans quelques jours, et l’article sera mis à jour avec eux une fois qu’ils seront publiés. Jusque-là, retenez votre souffle.

Jujutsu Kaisen Chapitre 150 Date de sortie

Selon la dernière mise à jour, Jujutsu Kaisen Chapter 150 sortira le 30 mai 2021. Mais en cas de modification de quoi que ce soit, cela se reflétera dans l’article.

Où lire Jujutsu Kaisen Chapitre 150?

Le chapitre 150 de Jujutsu Kaisen est disponible sur VIZ et Mangaplus. De plus, vous pourrez lire gratuitement les trois derniers chapitres de Jujutsu Kaisen sur les sites officiels. Mais pour lire les anciens chapitres, l’adhésion est requise.

A propos de Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen est sérialisé dans Weekly Shonen Jump of Shueisha. L’histoire a acquis une énorme popularité après le succès de son adaptation animée de la saison 1. L’histoire a commencé à partir d’un club occulte au sous-sol. Itadori est l’un des membres du club. Lorsqu’il découvre que ses amis sont en danger, il se précipite sur le terrain. Sauver ses amis cette nuit-là avait changé sa vie d’un lycéen normal à un étudiant de l’académie Jujutsu.

