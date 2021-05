Jujutsu Kaisen Chapitre 151 – Maki pourra-t-il se venger du clan Zenin?

Jujutsu Kaisen se concentre actuellement sur le clan Zenin. Maki est en mode complet pour venger son père en son nom ainsi que Mai. Elle ne veut pas s’arrêter maintenant que Mai fait également partie d’elle. Elle est assez déterminée pour éliminer tous ceux qui se présentent sur son chemin. C’est peut-être même l’équipe la plus forte du clan Zenin. Dans Jujutsu Kaisen Chapitre 151, vous trouverez une autre bataille intéressante entre Naoya et Maki.

Maki veut se venger du clan Zenin pour tout ce que leur père leur a fait subir depuis leur plus jeune âge. De plus, Gojo Satoru est également de retour pour enseigner la leçon aux plus hauts gradés. Les supérieurs ont désespérément voulu créer une armée de cadavres maudits semblable au panda san. Puisque Panda, contrairement aux autres, peut générer sa propre énergie maudite et n’a pas besoin d’être contrôlé.

Jujutsu Kaisen Chapitre 151 Date de sortie

Aucun retard n’a été signalé. Par conséquent, Jujutsu Kaisen Chapitre 151 sortira le 6 juin 2021. Mais en cas de changement officiel, cela se reflétera ici.

Aperçu du chapitre 151 de Jujutsu Kaisen à paraître dans WSJ # 27 «Maki démolit tout! elle fait son prochain pas vers l’abattage du Culling Game. Naoya: «combien cruel. tu n’as pas de cœur?

Maki: « cet homme me l’a pris. » «Celui qui manque [a heart], détruit » pic.twitter.com/o6QxktDUP9 – ジ ヘ 🤞 う ざ い 五条! 好 き! (@soukatsu_) 30 mai 2021

Où lire Jujutsu Kaisen Chapitre 151?

Le chapitre 151 de Jujutsu Kaisen est officiellement disponible sur VIZ et Mangaplus. De plus, vous pourrez lire gratuitement les trois derniers chapitres de Jujutsu Kaisen. Cependant, pour lire les anciens chapitres, vous devez profiter de leur adhésion.

