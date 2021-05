Jujutsu Kaisen Chapitre 149 – Qui devient le chef du clan Zenin?

Après la première saison de Jujutsu Kaisen, les gens ont anticipé l’avenir des personnages. Quoi de mieux que de lire son manga? Il a des scènes de combat de premier ordre et des personnages avec des traits de personnalité à la pointe de la technologie. Dans cet article, nous parlerons de tout ce que vous devez savoir sur Jujutsu Kaisen Chapitre 149!

Jujutsu Kaisen Chapitre 149 Date de sortie

Il n’y a pas eu beaucoup de retards plus tard dans la sortie des chapitres de manga Jujutsu Kaisen autres que la semaine dorée. Par conséquent, le chapitre 149 de Jujutsu Kaisen sortira le 23 mai 2021. Mais en cas de changement, cela se reflétera dans l’article.

Où lire Jujutsu Kaisen Chapitre 149?

Les derniers chapitres de Jujutsu Kaisen sont disponibles sur VIZ et Mangaplus. De plus, si vous n’êtes toujours pas mis à jour avec les derniers chapitres, vous pouvez les lire gratuitement sur le site officiel de Viz. Mais pour lire les anciens chapitres ou depuis le début, vous devez acheter leur abonnement pour 1,99 USD par mois.

#JJKSpoilers Megumi et Maki parlent du clan Zenin et de la raison pour laquelle Megumi devrait en devenir la tête parce que Maki pense que pour le moment, elle n’est pas capable de devenir la tête du clan Zenin et cela la rendra incapable d’aider Mai. pic.twitter.com/fc8m63oQj9 – Ducky (@IDuckyx) 13 mai 2021

A propos de Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen est sérialisé dans Weekly Shonen Jump of Shueisha. L’histoire a commencé à partir d’un club occulte au sous-sol. Itadori est l’un des membres du club lorsqu’il découvre que ses amis sont en danger, il se précipite sur le terrain. Sauver ses amis cette nuit-là avait changé sa vie d’un lycéen normal à un étudiant de l’académie Jujutsu.

Au fur et à mesure que l’anime avance, nous voyons les aventures d’Itadori où Gojo le guide pour utiliser son énergie maudite de la bonne manière. L’intrigue a de très bonnes scènes de combat. Chaque personnage a sa propre malédiction, une façon unique de se battre. Cela nous amène également à la trame de fond des personnages et au total, il a beaucoup d’émotions, d’actions et d’êtres surnaturels passionnants.

Jujutsu Kaisen Chapter Volume 16 sortira le 4 juin. Akutami Gege pourrait inclure quelque chose de plus dans le volume. En outre, les volumes 11, 12 et 14 de Jujutsu Kaisen ont franchi 2 millions de ventes totales.

