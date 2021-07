Jujutsu Kaisen 153 manga, premières images et spoilers

Le manga de Gege Akutami est de retour ! Premières images de Jujutsu Kaisen 153 et spoilers après une interruption due aux problèmes de santé de l’auteur.

Il y a environ un mois, la nouvelle est tombée : le manga Jujutsu Kaisen a été temporairement suspendu. Parce que? Pus dû aux problèmes de santé de l’auteur. Apparemment ce n’était rien de grave, mais Gege Akutami avait besoin d’un bon repos aujourd’hui pour nous offrir le manga Jujutsu Kaisen 153 par surprise.

Nous n’avons pas le manga complet, sinon les premières images qui ont été divulguées sur Internet avec des spoilers. Les dialogues que nous montrons sont en japonais. Aucune date de sortie n’a été précisée. Ici, celui en charge de mettre le manga en espagnol est la plate-forme Manga Plus. Si nous voyons la date des autres publications qui arrivent cette semaine (One Piece 1020, Black Clover 301 et My hero Academia 321) le plus probable est que nous aurons le manga le dimanche 1er août à 18h00 en Espagne.

ARGUMENT DE MANGA

Yuuji Itadori, un lycéen aux capacités physiques rares, passe ses journées à rendre visite à son grand-père hospitalisé. Mais un jour, des esprits maudits dormant dans son école se libèrent et des créatures fantômes apparaissent. Malgré cela, Yuuji entre dans le complexe scolaire pour sauver ses camarades de classe… !

PREMIERS CHAPITRES DU MANGA