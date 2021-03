Jujutsu Kaisen 145 VF: Le jeu de l’abattage progresse

Selon les sources, Jujutsu Kaisen Chapter 145 est en pause pour la semaine prochaine. Le chapitre précédent était assez instructif. Il a révélé les détails concernant Maki-San qui se remet toujours de la brûlure qu’elle a eue – «Cela ne peut pas être aidé avec Burn Scars. Même la technique maudite inversée laisse une marque ». Devinez quoi, nos sorciers sont allés au sanctuaire principal et là ils ont finalement eu la chance de rencontrer Maître Tengen. Le chapitre 145 de Jujutsu Kaisen est quelque chose qui pourrait révéler des informations plus importantes qui peuvent inclure la technique de retrait du sceau dans le royaume de la prison.

Jujutsu Kaisen 145

Il serait intéressant de voir comment Gege Akutami ramènera la série au jeu d’abattage. Après tout, la série Jujutsu Kaisen est quelque chose qui est en concurrence avec les principales séries de mangas. Cette série a réussi à créer cette énorme base de fans ou fandom de qualité.

Date de sortie

Jujutsu Kaisen Chapter 145 sortira le 11 avril 2021 alors que la série est en pause d’une semaine.

A propos de Jujutsu Kaisen Manga

Anime d’action Supernatural High School – c’est ce qu’est Jujutsu Kaisen. Il contient tous les éléments principaux de Tokyo Ghoul, Blue Exorcist et Noragami. Jujutsu Kaisen a une très bonne animation et un scénario incroyable. Yuji Itadori est un lycéen qui acquiert des pouvoirs surnaturels en ingérant le doigt de Sukuna (un ancien démon de guerre). Sa vie passe d’un étudiant normal à un surhumain combattant la malédiction.

Remarque: les malédictions sont des êtres surnaturels ou des créatures ressemblant à des démons qui naissent des émotions les plus profondes et les plus fortes d’un être humain.

