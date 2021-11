Jujutsu Kaisen 0 : Nouvelle bande-annonce du film d’animation sortie

L’anime d’horreur fantastique Jujutsu Kaisen appartenait au grands succès de l’année dernière et a capturé de nombreux cœurs de fans d’assaut. Pendant ce temps se tient le premier long métrage de la franchise dans les starting-blocks, dont l’intrigue se déroule avant les événements de la série télévisée, et qui est maintenant dans un nouvelle bande-annonce spectacles.

Jujutsu Kaisen 0 : une nouvelle bande-annonce révèle la chanson titre

Le prochain film d’animation, « Jujutsu Kaisen 0 », basé sur cela Manga « Jujutsu Kaisen 0: Jujutsu High » par Gege Akutami. Dans l’ensemble, l’histoire, qui a été publiée d’avril à juillet 2017 dans le magazine « Jump GIGA » de la maison d’édition Shueisha, comprend quatre chapitres. À l’origine, le manga n’était conçu que comme une mini-série terminée, mais parce que l’histoire est destinée aux lecteurs reçu très positivement, l’action se poursuit depuis mars 2018 avec « Jujutsu Kaisen ».

L’objectif de l’aventure à l’écran n’est donc pas Yuji Itadori, mais celui timide lycéen Yuta Okkotsu. Il est en proie à un grave problème car son amie d’enfance Rika est devenue une malédiction et ne le quitte plus. Satoru Gojo, enseignant à la Jujutsu élevé, qui forme ses élèves à devenir des exorcistes, est sur Le sort de Yuta attentif et le fait s’inscrire dans l’école particulière. Mais pourra-t-il apprendre à temps à chasser la malédiction qui l’afflige ?

Comme pour la série animée de 24 épisodes, le film est également réalisé en Studio MAPPA (« L’Attaque des Titans : Saison Finale ») sous le Réalisé par le parc Seong-Hu (« Le Dieu du lycée »). Le scénario est de Hiroshi Seko (« Chéri dans le FranXX ») tandis que Tadashi Hiramatsu (« Yuri !!! on Ice ») contribue à la conception des personnages. La chanson thème du film, « The Only Way », est fournie par le groupe Roi Gnou effectue.

« Jujutsu Kaisen 0 » commence le 24 décembre 2021 dans les cinémas japonais. On ignore actuellement si le film sortira également dans ce pays. Là KAZÉ anime cependant, a confirmé la série animée dans l’année à venir sortira en Allemagne en Blu-ray et DVD, le Les chances d’une sortie locale le titre a l’air pas mal.