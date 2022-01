 » Jujutsu Kaisen 0  » le film le plus récent du célèbre anime sortira dans les salles d’Amérique latine

jujutsu kaisen, l’un des anime les plus populaires et les plus célèbres de ces derniers temps, présentera son dernier film en Amérique latine. Selon un communiqué de presse de la plateforme Crunchyroll, Jujutsu Kaisen 0sortira en Occident, arrivant aux États-Unis et au Canada le 18 mars, mais il a également une sortie en salles confirmée en Amérique latine, à une date à confirmer.

Le film qui a été créé le 24 décembre est devenu l’un des plus gros succès de l’histoire du Japon, dépassant des films comme Code Blues, Arrietty, Detective Conan : Zero the Enforcer et Star Wars Episode III : La Revanche des Sith.

Comme si cela ne suffisait pas, le film a toujours des projections en 4D et Dolby Cinema prévues dans les salles au Japon, qui débuteront le 5 février, et qui garantissent une expérience différente et unique pour tous les fans d’anime. Jujutsu Kaisen 0, serait également l’un des films les plus rentables de Mojo au box-officese positionnant au numéro 49 sur la liste de l’entreprise, se plaçant au-dessus The Forever Purge, Candyman et Boonie Bear: The Wild Life.







Jujutsu Kaisen raconte l’histoire d’un lycéen peu sûr de lui qui est accablé par une malédiction de son ami d’enfance, ce qui l’amène à rejoindre le mystérieux Académie de sorcellerie de Tokyo. D’après le manga de Gégé Akutami Publiée en 2018, la série animée compte vingt-quatre épisodes, à commencer par sa diffusion au Japon en octobre 2020.

Le nouveau film a une durée de 105 minutes et est produit par les studios d’animation CARTEconnu pour avoir repris l’anime ainsi que les dernières saisons de Shingeki no Kyojin (Attaque des Titans). Celui-ci rassemble le synopsis officiel du film.

Vous pourriez également être intéressé par : Jujutsu Kaisen 0 : le réalisateur anticipe du matériel totalement nouveau.

« Yuuta Okkotsu est maudit. Depuis que son amie d’enfance Rika est décédée dans un accident de la circulation, son fantôme est resté avec lui. Mais son esprit n’apparaît pas comme la gentille fille que Yuuta a connue autrefois. Au lieu de cela, il se manifeste comme une entité monstrueuse et puissante qui le protège farouchement. Incapable de contrôler le comportement violent de Rika, Yuuta se retrouve impuissant à arrêter l’effusion de sang qui suit sa vengeance brutale. En conséquence, lorsqu’il est saisi par les sorciers « Jujutsu », les gardiens secrets du monde, formés pour combattre des forces comme Rika, Yuuta souhaite être complètement isolé afin que personne d’autre ne puisse être blessé.