« Jujutsu Kaisen 0 » dévoile enfin son premier trailer

Tout au long de 2021, « Jujutsu Kaisen » a réussi à conquérir une belle légion de fans après son arrivée dans l’animation avec sa série animée, qui attend de présenter sa deuxième saison alors que le manga reprendra bientôt sa publication hebdomadaire après le mérité (et forcé) rupture de son créateur.

En attendant, les fans de cette incroyable histoire de luttes surnaturelles pourraient être ravis de la sortie de « Jujutsu Kaisen 0 », la première production cinématographique de la franchise, qui a dévoilé sa première bande-annonce tant attendue alors qu’elle se prépare à sortir en salles. cinéma en décembre prochain.

« Jujutsu Kaisen 0 » servira de préquelle directe à l’histoire principale de la série. Loin de se concentrer sur Yuji et ses aventures à l’école de sorcellerie, le film présentera l’histoire de Yuta : « Dans un monde où les esprits maudits se nourrissent d’humains insoupçonnés, des fragments du démon légendaire et redouté Ryomen Sukuna ont été perdus », dit-il. le synopsis de la bande.

Selon le synopsis, tout démon qui consomme un fragment de Sukuma gagnerait le pouvoir de détruire le monde tel que nous le connaissons. Heureusement, le monde de « Jujutsu Kaisen » a la présence de la mystérieuse école de sorciers Jujutsu, qui existent pour protéger l’existence précaire de l’humanité contre ces forces surnaturelles.

« Jujutsu Kaisen 0 » raconte l’histoire de Yuta Okkotsu, un lycéen nerveux dont l’ami d’enfance, Rika, est devenu une malédiction qui ne le laisse pas seul qui capte l’attention de Satoru Gojo, un enseignant à Jujutsu High. Il convainc Yuta de rejoindre cette institution afin de pouvoir affronter la malédiction qui le hante.

« Jujutsu Kaisen 0 » est une production du célèbre studio d’animation MPPA, responsable de la dernière saison de « Attack on Titan » et bientôt de l’adaptation animée attendue de « Chainsaw Man », avec la participation de la célèbre seiyuu Megumi Ogata, connue , entre autres, pour son rôle de Shinji Ikari dans la franchise « Neon Genesis Evangelion ».