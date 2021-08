Juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré dans le monde, rapporte la NOAA

Flos - Lampadaire À arc 28w lumiÈre chaude 2700k 1126lm dimmable avec base en marbre de carrare f0303000

Mythique lampadaire LED avec corps et base en marbre de Carrare, la lampe à arche de Flos est probablement l'une des lampes les plus célèbres et les plus copiées au monde. Equipé d'un trou à la base, d'une prise en main plus sûre et plus facile dans le mouvement, d'un réflecteur réglable chromé et d'une tige télescopique composée de 3 secteurs en acier avec profil en U pour permettre le passage des fils à l'intérieur et pour ajuster la hauteur de la lampe. DONNÉES TECHNIQUES:Montage au solEnvironnement intérieurPoids 63.8kg Base en marbre de Carrare blanc Tige télescopique en acier inoxydable satiné Réflecteur réglable en hauteur, réglable en hauteur, en aluminium moulé, poli et à houes Puissance LED intégrée 28W Flux lumineux 1126lm Lumière chaude 2700K Indice de rendu des couleurs CRI93 Variable oui'Alimentation 100-240/48VA incluse Oui'Orientation directionnelleLongueur du câble (mm) 2700Matériau de construction Aluminium, marbre, acier inoxydable. ***