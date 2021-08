Juillet 2021 NPD : MLB The Show 21 est le deuxième jeu le plus vendu de 2021

Vous pouvez dire que ce sont les mois d’été calmes de l’année où essayer de trouver quelque chose d’intéressant à parler dans les derniers résultats du logiciel NPD, c’est comme tirer du sang d’une pierre. Le tableau s’est stabilisé à un point où les titres Nintendo habituels sont en tête aux côtés des jeux de service qui fonctionnent toujours bien, ce qui signifie que les jeux pour les passionnés glissent vers le bas de la liste. Les plus notables sont les exclusivités PlayStation 5 et PS4 de l’année dernière.

Au cours de son mois de lancement, Ratchet & Clank: Rift Apart a fait ses débuts en première place. Il est en baisse en 11e pour juillet 2021, tandis que MLB The Show 21 tombe à la septième place. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est le seul titre exclusif à tenir bon dans le classement général des logiciels les plus vendus, passant en fait au huitième rang. Nouvelle entrée The Legend of Zelda: Skyward Sword HD mène le peloton en premier, Call of Duty: Black Ops Cold War revendique à nouveau la deuxième place, et une autre nouvelle entrée dans Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin remporte la médaille de bronze.

Au moins, les titres Sony s’en sortent beaucoup mieux lorsque vous réduisez le tableau aux logiciels purement PS5, PS4. Dans les 10 jeux les plus vendus de juillet 2021 pour le matériel PlayStation, trois des cinq titres les plus vendus sont tous publiés par Sony. Le dernier FPS d’Activision est toujours en tête du peloton, mais les trois jeux Sony susmentionnés se classent tous en deuxième, troisième et quatrième. En réalité, la simulation de baseball MLB The Show 21 est déjà devenue le deuxième jeu le plus vendu de 2021. Il y a au moins quelque chose à crier.

Top 20 des logiciels NPD : juillet 2021

La Légende de Zelda : Skyward Sword HD* Call of Duty : Guerre froide des Black Ops Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Mario Kart 8 Deluxe* Minecraft Mario Golf : Super Rush* MLB le spectacle 21^ Spider-Man de Marvel : Miles Morales Call of Duty: Modern Warfare Super Smash Bros Ultimate* Ratchet & Clank : Faille à part Animal Crossing: Nouveaux Horizons Patineur professionnel de Tony Hawk 1+2 Monde Super Mario 3D* Combat mortel 11 Neo : Le monde se termine avec toi La Légende de Zelda : Breath of the Wild* Épée/Bouclier Pokémon* Village maléfique résident Assassin’s Creed Valhalla

Logiciel NPD PS5, PS4 : juillet 2021

Call of Duty : Guerre froide des Black Ops Spider-Man de Marvel : Miles Morales MLB Le Spectacle 21 Ratchet & Clank : Faille à part Minecraft Call of Duty: Modern Warfare UFC 4 Village maléfique résident Assassin’s Creed Valhalla Combat mortel 11

Jeux NPD les plus vendus en 2021

Call of Duty : Guerre froide des Black Ops MLB le spectacle 21^ Village maléfique résident Monde Super Mario 3D* Spider-Man de Marvel : Miles Morales Monster Hunter Rise Mario Kart 8 Deluxe* Minecraft Assassin’s Creed Valhalla Traversée d’animaux : nouveaux horizons*

* Ventes numériques non incluses

^ Ventes numériques Xbox non incluses