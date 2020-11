Juicy J se connecte avec Lil Baby et 2 Chainz sur « Spend It »

Figure légendaire du rap game, la portée de Juicy J ne connaît pas de frontières. Avec son tout nouvel album L’agitation continue atterrissant en entier à minuit, avec des apparitions d’invités de Logic, A € AP Rocky, Lil Baby, 2 Chainz, Megan Thee Stallion, et plus encore, il semble approprié de mettre en évidence une piste vantant trois époques distinctes d’excellence du rap. « Spend It » trouve Juicy, 2 Chainz et Lil Baby trouvant un terrain d’entente dans leur amour commun des richesses et de l’acquisition de ces richesses. Pas étonnant étant donné l’un des thèmes importants de l’album, vraiment.

«Qui tu connais dans le club les fait en manquer», se demande Baby, se glissant pour lancer le couplet d’ouverture. « Enfer, j’ai l’air d’un coup de langue, tu sais que je garde une arme. » Et ne le tordez pas, il ne ment pas sur ce front. Juicy J reprend là où il s’était arrêté, son schéma de flux rebondissant rappelant ses racines Three 6. «Je suis payé et je compte chaque jour sur le calendrier», rappe-t-il. « Je viens de rencontrer Drake au Canada, j’ai eu ma tasse pleine de lavande. » La clôture des choses est 2 Chainz, toujours en marche après la sortie de Alors aidez-moi Dieu. « Grands steppers en or, styles, j’en ai pléthore », se vante-t-il. « Tuez-vous, essayez de découvrir qui a fait ça comme si j’étais Dexter. »

Découvrez la chanson vantardise maintenant, et sonne pas – pensez-vous que « Spend It » se démarque comme l’un des premiers temps forts de Juicy J’s L’agitation continue?

LYRIQUES CITÉES

Je suis payé et je compte chaque jour sur le calendrier

Je viens de rencontrer Drake au Canada, j’ai ma tasse pleine de lavande

Baiser une salope, puis je l’ai battue, garçon, ta meuf super nécessiteuse

Elle enlève tout son maquillage, maintenant ta chienne super effrayante