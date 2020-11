Juicy J rappelle au monde que « l’agitation continue »

Juicy J est une légende dans le jeu. Cela fait quelques années qu’il a déposé un album studio, mais le Trippy King est revenu avec L’agitation continue. Le projet se déroule sur 16 titres et propose des apparitions de Wiz Khalifa, Megan thee Stallion, Ty Dolla € ign, A € AP Rocky, Project Pat, Lil Baby, 2 Chainz, Jay Rock, Logic, Young Dolph, NLE Choppa, Conway et Keyglock.

L’agitation continue est publié via eOne. Le président de Urban Music chez eOne, Alan Grunblatt, a déclaré qu’il était «ravi de travailler à nouveau avec Juicy J.» Grunblatt a initialement signé Three 6 Mafia à leur premier disque mort. «J’ai travaillé avec lui pour la première fois à l’époque des Three 6 Mafia et je suis très fier de son succès. C’est un artiste, rappeur, écrivain et producteur étonnant et aux multiples facettes. »

« Alan a donné notre premier contrat à Three 6 Mafia, il a cru en moi à l’époque et il croit en ce que je fais aujourd’hui en tant qu’artiste et en tant que producteur », a répondu Juicy J. « C’était le plus logique de sortir. L’agitation continue indépendamment et eOne m’a offert la meilleure offre où je possède 100% de mes maîtres. Diffusez le nouvel album et dites-nous ce que vous en pensez.