Juicy J dit que la logique de son « meilleur ami » a inspiré son étiquette de producteur emblématique

Juicy J dit que Logic l’a aidé à créer son étiquette de producteur emblématique.

Juicy J, dans une récente interview avec HipHopDX, a déclaré que Logic était son « meilleur ami » et l’a aidé à créer son emblématique tag de producteur « shut the fuck up ». Bryan Steffy / « Logic est mon meilleur ami, mec », a déclaré Juicy J à la publication. «Nous traînons tout le temps. Nous étions dans le studio et il parlait juste. Il est comme: ‘Mec, qu’est-ce que Juicy J a dit? Ferme ta gueule. »» Nous étions juste drôles. Et j’ai dit: «Hé». Je l’ai arrêté. J’ai dit à l’ingénieur: «Vous avez enregistré ça? Il a dit: « Ouais », j’ai dit: « Mec, j’utilise ça comme étiquette de producteur parce que cette merde est difficile. Vous parlez, c’est. Nous n’avons pas dit: «Hé, Logic, va dans le studio, je veux dire va dans la cabine et fais ça. Il vient de le dire et il enregistrait. Les deux rappeurs ont récemment collaboré sur le morceau « 1995 » de l’album The Hustle Continues de Juicy J. Juicy J, qui a commencé sa carrière solo en 2013 après avoir quitté Three 6 Mafia, est connu depuis longtemps pour ses adlibs excentriques, qui incluent des succès rapides reconnaissables comme «we trippy mayne» et «yea hoe». «Il a dit qu’il ne pensait pas que j’étais sérieux», a poursuivi Juicy J, en disant que Logic avait été surpris par son utilisation du tag. «Il a dit: ‘Quand tu as dit que tu allais utiliser ça comme étiquette, je ne pensais pas que tu étais sérieux.’ Il est comme, ‘Mec, cette merde a l’air dur. J’entends ma voix partout. ‘ » [Via]