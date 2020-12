Juicy Genshin Impact Version 1.2 Détails à venir le 11 décembre

Nous savons tous que les joueurs de Genshin Impact attendent avec impatience les nouvelles de la version 1.2 à venir quelques jours avant Noël, et nous aussi! Il y a eu beaucoup de fuites et de rumeurs, mais peu de choses ont été confirmées. Bien sûr, nous avons eu quelques éléments officiels, tels que les deux personnages 5 étoiles à venir, Ganyu et Albédoet The Chalk Prince and the Dragon Event, qui tourne autour d’Albedo.

Bien que cela semble le 11 décembre à 8 h (PST) sur la chaîne YouTube officielle de Genshin Impact, miHoYo héberge un programme spécial sur la version 1.2, et ils vont publier quelques détails sur la nouvelle mise à jour. Nous attendons avec impatience l’événement car nous pouvons modifier notre compilation de ce que nous avons entendu sur les fuites de Genshin Impact 1.2 et nous assurer qu’il est aussi précis que possible!

Voyageurs, nous organiserons un programme spécial de la version 1.2 le 11 décembre à 8 h (PST), au cours duquel nous dévoilerons quelques détails juteux de la version 1.2 (・ ω <)

Voyageurs ,

Nous hébergerons un programme spécial de la version 1.2 le 11 décembre à 8h (PST), au cours duquel nous dévoilerons quelques détails juteux de la version 1.2 (・ ω <) Genshin Impact officiel YouTube >>> https://t.co/q1YtwbxhtX #TheChalkPrinceandtheDragon #GenshinImpact #miHoYo pic.twitter.com/SuOB3iJ3zI – Paimon (@GenshinImpact) 9 décembre 2020

Beaucoup de gens se demandent quel personnage 5 étoiles vient en premier dans la bannière d’ouverture de la version 1.2. Qu’il sera Ganyu, ou sera-ce Albédo? Eh bien, nous avons supposé que cela pouvait être les deux pour de bonnes raisons. Cependant, avec la confirmation officielle que l’événement Le prince de craie et le dragon existe, et s’ils commencent déjà à faire du battage sur cet événement, nous pensons qu’il est vraiment prudent de dire que ce sera le cas. Albédo. Mais qui sait réellement jusqu’à ce que le 23 décembre apparaisse?!?

Tweeter à impact Genshin Zeniet a décidé de nous rendre service à tous et de créer un compte à rebours avant le début de l’événement!

Pour plus de guides et d’informations sur Genshin Impact, consultez notre page de guides Genshin Impact!