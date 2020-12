Juice WRLD et Benny Blanco se retrouvent sur le single posthume « Real Sh * t »

Il est incroyable de penser que nous approchons rapidement du premier anniversaire depuis que Juice WRLD a perdu la vie dans une surdose accidentelle de drogue. C’est le 8 décembre de l’année dernière que la tragique nouvelle a commencé à circuler, et alors que ses amis, sa famille et ses fans continuent de pleurer sa perte, on se souvient du rappeur à travers sa musique. Le 10 juillet, l’équipe de Juice WRLD a sorti son album posthume Les légendes ne meurent jamais, et en 2020, nous avons entendu ses collaborations avec Eminem, Polo G, G Herbo, et plus encore.

Nous avions précédemment signalé plus tôt cette année qu’il y avait des rumeurs selon lesquelles Juice aurait des milliers de pistes dans le coffre-fort, il n’est donc pas surprenant d’entendre un autre don sonore posthume de l’artiste décédé. En l’honneur de ce qui aurait été le 22e anniversaire de Juice WRLD (2 décembre), benny blanco a partagé sa collaboration avec le rappeur: «Real Sh * t». Sur Instagram, Blanco a écrit un long mais émouvant hommage à son ami décédé.

«C’était pour le moins un génie absolu, mais surtout, il était l’une des personnes les plus gentilles et les plus attentionnées que j’aie jamais rencontrées», a écrit Blanco. « C’était mon ami … jus de joyeux anniversaire … tu nous manques. » Diffusez « Real Sh * t » et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles de citations

Travailler mes démons, ils sont en meilleure forme (Ouais, ayy)

Des démons sur mon dos, éloignez-les de moi (Uh, ayy)

Coupez-le comme une lame de rasoir, hey (Uh)

Allumé comme un interrupteur d’éclairage

Havin ‘black hoes snortin’ up the white pute (Euh, ayy)

Main ho a découvert ma maîtresse

