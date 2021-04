Jugement: les fans sont enthousiasmés par la fuite de Twitter

Les images de ce qui pourrait être un nouveau titre de Jugement Ils sont apparus en ligne tôt, avant le compte à rebours officiel de Sega.

Les images montrent le personnage principal Takayuki yagami converser avec une personne inconnue qui lui chuchote à l’oreille.

Il n’y a pas d’audio dans le clip de neuf secondes et il se termine par un écran de démarrage affichant les mots « Jugement Jour-11 ».

Judge_Sega a publié le tweet, qui est le compte Twitter officiel du jeu.

Les images arrivent une semaine après Sega annoncera un compte à rebours pour Doomsday le 7 mai. Il est venu parallèlement à la sortie de Judgment Remastered sur PS5, Xbox Series X / S et Google Stadia.

Judgment Remastered est maintenant disponible et propose des visuels améliorés, des performances de 60 images par seconde et des temps de chargement plus rapides.

Les propriétaires de PS4 ne peuvent pas mettre à jour le jeu gratuitement, mais il est disponible au prix de 39,99 € et comprend tous les DLC du jeu original.