Judi Dench évoque le travail en perdant la vue: «  J’ai dû trouver un autre moyen  »

Dame Judi Dench est présente sur les écrans de télévision et de cinéma depuis 60 ans, et à 86 ans, elle n’envisage pas d’arrêter de jouer de sitôt.

Cela serait assez inspirant, mais Dench est actuellement aux prises avec un problème qui le rend absolument extraordinaire: elle perd sa vision.

Judi Dench en visite AUJOURD’HUI en 2017. Nathan Congleton / NBC

Souffrant actuellement de dégénérescence maculaire liée à l’âge, qui touche près de 11 millions de personnes aux États-Unis, Dench a récemment déclaré au Guardian que même si elle devra peut-être ajuster sa vie et son style de travail, elle ne prendra pas sa retraite.

«Vous trouvez un moyen de vous déplacer et de surmonter les choses que vous trouvez très difficiles», dit-elle. « J’ai dû trouver une autre façon d’apprendre les lignes et les choses, c’est de me faire répéter sans cesse par mes grands amis. Je dois donc apprendre par la répétition, et j’espère juste que les gens ne le feront pas. remarquez trop si toutes les lignes sont complètement sans espoir! «

La petite actrice aux cheveux blancs et sans fioritures est familière au public américain de ses tournées dans des films comme « Shakespeare in Love » (pour lequel elle a remporté son Oscar); «Mme Brown», «Victoria & Abdul», «Skyfall» (et plusieurs autres films modernes de James Bond) et «Philomena», entre autres.

Dench avec Daniel Craig dans « Skyfall » en 2012. Alamy

Elle nous a également ravis ces dernières années en se faisant tatouer à 81 ans et en étant la personne la plus âgée de la couverture de British Vogue à 85 ans.

La perte de sa vue, a expliqué Dench, semble être génétique: sa mère a également eu une certaine perte de vue; sa fille, Finty, « va et fait vérifier ses yeux » régulièrement.

Pourtant, elle a noté ce qu’elle considère comme un avantage: « Cela vous permet de faire une chose et c’est que vous devez vous rapprocher très près des gens avant de pouvoir reconnaître qui ils sont. Pendant le verrouillage, j’ai fait un film et j’étais de près s’adressant à des personnes portant des masques pendant les répétitions, rien à voir avec les scènes dans lesquelles je suis. C’est un peu exquis si vous pouvez faire ça et c’est le bon côté, et vous devez regarder ce côté-là. «

Dench a joué deux fois la reine Victoria (y compris dans « Victoria and Abdul » en 2017) et la reine Elizabeth I une fois. Alamy

Et il faut admirer que Dench puisse même rire un peu de la façon dont son corps change.

«Je faisais ‘The Winter’s Tale’ avec Ken Branagh il y a quelques années, jouant Paulina, et après avoir couru pendant environ trois semaines au Garrick (théâtre), il m’a dit – j’ai un long discours au fin – il a dit: «Judi, si vous deviez dire ce discours à environ huit pieds à votre droite, vous le diriez à moi et non à l’arc (avant-scène)», dit-elle.

Puis elle a ri: « Je compte sur les gens pour me le dire! »