Judi Dench dit qu’elle plonge souvent et se souvient d’une scène de nu mémorable dans une interview amusante

Tout en se remémorant l’un de ses rôles passés, Dame Judi Dench a révélé un fait amusant sur sa préférence pour la natation.

Lors de son apparition dans un épisode récent de «That’s After Life!» podcast, la co-animatrice et journaliste Esther Rantzen a demandé à la femme de 86 ans si elle était à l’aise avec le nudisme. La question a déclenché un vieux souvenir du tournage d’une scène du film de 1978 «Langrishe, Go Down», dans laquelle elle a joué aux côtés de Jeremy Irons. Son personnage a dû lécher la crème fouettée de ses mamelons, a-t-elle déclaré.

«Eh bien, je sais que le sentiment de se déshabiller est juste le paradis, n’est-ce pas? dit-elle à Rantzen. « Je devais le faire dans un film cependant … une scène passionnée avec Jeremy Irons, où elle met de la crème sur ses tétons et il la lèche. »

«Après avoir fait la scène, nous sommes sortis et c’était l’heure du thé», gloussa-t-elle. « Les traiteurs ont fait des meringues pour tout le monde. »

Une fois que Dench a réussi à arrêter de rire, elle a plaisanté: « C’était très, très bien – enfin, pour nous. »

Alors que sur le sujet, la conversation est passée à une trempette maigre. Rantzen a révélé qu’elle faisait des plongeons maigres « chaque fois que c’était possible » et a dit à Dench: « Tu as dû faire ça. »

« Eh bien, je fais cela parce que nous avons de la chance et que nous avons une piscine, donc vous pouvez le faire tranquillement parfois si quelqu’un ne veut pas venir, certainement », répondit Dench.

«Je ne veux pas me faire prendre», a-t-elle ajouté en riant une fois de plus.

« Langrishe, Go Down », basé sur un roman irlandais du même nom par Aidan Higgins, raconte l’histoire d’un étudiant allemand nommé Otto Beck, joué par Irons, qui reste avec trois sœurs, dont l’une est jouée par Dench, dans leur manoir se détériore en Irlande. Selon le média irlandais RTÉ, le film a été initialement interdit par le censeur irlandais pour sa nudité.

Alors que Dench peut regarder en arrière sur le moment maintenant et rire, en 2003, alors que le film était sur le point d’être réédité dans les cinémas britanniques, elle n’était prétendument pas satisfaite de cette perspective, a rapporté The Guardian à l’époque.

Judi Dench joue le rôle d’Imogen Langrishe et Jeremy Irons d’Otto Beck dans « Langrishe Go Down ». Age fotostock

Le producteur américain du film, Max Rosenberg, aurait déclaré à propos de la réédition: «J’ai été en contact avec Judi à ce sujet. Elle ne se souciait pas des scènes de nu à l’époque, mais maintenant elle ne l’aime pas du tout. Mais elle ne peut rien y faire.

Plus tôt dans le podcast, Dench a eu un moment pour réfléchir à un autre moment fort de sa carrière – lorsqu’elle est entrée dans l’histoire l’année dernière en tant que personne la plus âgée de la couverture de British Vogue à 85 ans.

Dench a déclaré à Rantzen qu’elle «avait passé le plus de temps à faire» le tournage de Vogue.

«Ils m’ont mis sur une boîte dans une robe flottante, et ils ont dit: ‘Maintenant, lève les bras!’ et ils avaient deux éoliennes et je pensais que j’étais au paradis », se souvient-elle. « Quand ils l’ont imprimé, vous pouviez voir la boîte sur laquelle je me tenais. »

