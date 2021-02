Judgment arrive sur PlayStation 5, Xbox Series X et Stadia en avril

Le spin-off de Yakuza quitte sonier chez lui. Le jugement est multiplateforme! Le studio Ryu Ga Gatoku annonce son arrivée sur PlayStation 5, Series X et Stadia.

En 2018, le studio de Ryu Ga Gotoku, responsable de la célèbre série Yakuza, a lancé un projet intéressant et unique. Malheureusement, beaucoup sont passés inaperçus. Ce n’était ni plus ni moins que le jugement.

Apparemment, les développeurs connaissent l’énorme potentiel du titre et c’est pourquoi ils ont décidé de lui donner un second coup de pouce, maintenant avec un remastering qui arrivera cette année sur de nouvelles plateformes. Oui, coupable Le jugement est multiplateforme.

Judgment sur PlayStation 5 améliorera ses graphismes, aura moins de temps de chargement et tous ses DLC. Judgment arrivera sur PlayStation 5, Xbox Series et Stadia le 23 avril de cette année au prix de 40 dollars. En tant que remastering, le jeu aura plusieurs améliorations dans ses graphismes, une fréquence de 60 fps, des écrans de chargement optimisés et plus rapides, ainsi que tout le contenu téléchargeable sorti pour le titre original à l’époque.

Auparavant sorti au Japon en 2018 – et 2019 dans le reste du monde – pour PS4, Judgment est un jeu d’action, d’aventure et de suspense sur le thème du détective se déroulant dans le même univers que la série Yakuza. Ici, on prend le contrôle de Takayuki Yagami, un avocat devenu détective qui doit résoudre une mystérieuse affaire concernant une série de meurtres.

Bien qu’il reprenne plusieurs éléments de sa série soeur de la mafia japonaise, tels que la mécanique de combat, les mini-jeux et l’emplacement, le titre donne plus de poids à l’enquête et au récit, il devient donc une sorte de drame policier interactif. Vous pouvez voir ce que nous avons pensé de sa version originale dans l’analyse PS4 Judgment.