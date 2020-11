Jude Law savait que la pandémie était inévitable après avoir filmé Contagion avec des experts

Parfois, il est encore difficile de comprendre à quel point l’année 2020 a été mauvaise pour le monde. Les dangers et les menaces que vous n’aviez l’habitude de lire que dans les livres d’histoire et les romans de fiction sont soudainement devenus quelque chose de réel et immédiat. L’urgence de santé publique mondiale actuelle a surpris la plupart de la population mondiale. L’acteur Jude Law est une personne qui n’a pas été très surprise. Lors d’une rétrospective de carrière avec GQ, Law a révélé comment travailler sur le film de 2011 Contagion l’a préparé pour 2020.

« Il y avait absolument le sentiment que cela allait arriver. Les grands scientifiques sur le plateau avec nous qui avaient travaillé avec Scott [Z. Burns] l’écrivain et [director] Steven [Soderbergh] étaient des personnes très instruites et expérimentées qui savaient à quoi s’attendre. Et ils nous ont tous dit que cela allait arriver – et il s’agissait de savoir quand plutôt que si. «

Contagion a raconté l’histoire d’un nouveau virus mystérieux qui s’est propagé par des gouttelettes respiratoires. Alors que le gouvernement luttait pour arrêter la propagation du virus, les experts médicaux se sont précipités pour trouver un vaccin à temps, tandis que l’ordre social s’effondrait alors que le grand public devenait de plus en plus désespéré.

Jude Law a joué le rôle d’Alan Krumwiede, un théoricien du complot enthousiaste qui est responsable d’une grande partie de la désinformation concernant le virus qui se propage parmi la population via Internet. Lors de ses recherches sur son rôle, Law s’est entretenu avec de nombreux experts dans le domaine des urgences biomédicales de santé publique et ce qu’ils lui ont révélé sur l’état du monde en ce qui concerne les nouveaux virus l’a préparé aux mauvaises nouvelles venant de Chine en 2020.

« La façon dont ils l’ont décrit, qui est exactement comme cela s’est produit, avait du sens. Ce qui est effrayant, c’est que vous apprenez dans un ensemble comme celui-là parce que vous êtes conseillé par des experts, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Quand 2020 a commencé, et nous avons entendu parler de ce qui se passait initialement en Chine, de ce qui est rapidement devenu évident dans le monde, cela a sonné l’alarme. Malheureusement, je n’ai pas été très surpris. «

Depuis le début du verrouillage mondial au début de l’année, une fois que le monde a compris collectivement à quel point la situation était grave, Contagion a connu un nouvel élan de popularité, car les téléspectateurs ont trouvé des similitudes inquiétantes entre le film et le monde tel qu’il est en 2020. En mai, Soderbergh a pesé sur la prescience étrange du film qu’il avait créé, tout en admettant même qu’il avait n’a pas réalisé l’ampleur de la panique qu’une urgence sanitaire réelle pourrait créer.