Jude Law jouera dans la série originale Disney+ Star Wars : Skeleton Crew

Jude Law est confirmé pour jouer dans le nouvel original de Disney +, Star Wars : Équipage de squelettes. La nouvelle est tombée au milieu d’une vague d’annonces lors de la célébration de Star Wars à Anaheim. La série est développée par le Homme araignée directeur de la trilogie, Jon Watts, et avec lui est Christopher Ford, l’auteur de Spider-Man : Retrouvailles.

Le spectacle a été discuté en détail dans un rapport de Vanity Fair plus tôt ce mois-ci. A l’époque, le nom de code de l’émission était Rodéo de grammaire, faisant référence à un épisode de Les Simpsons. Le spectacle aurait lieu après Le retour du Jedi et suit la chute de l’Empire, semblable à Le Mandalorien. Le spectacle est décrit comme une version galactique des films d’aventure classiques d’Amblin des années 80.

Watts et Ford seraient les producteurs exécutifs de Équipage squelette, avec Jon Favreau et Dave Filoni. Lors du panel Lucasfilm d’aujourd’hui, quelques détails supplémentaires ont été révélés. L’histoire se déroule à l’ère de la Nouvelle-République, la période qui suit le Retour du Jedi, et sera centrée sur un groupe d’enfants perdus dans la Guerres des étoiles galaxie essayant de retrouver le chemin du retour. Le rôle que jouera le personnage de Jude Law est encore inconnu. Le tournage de la série commencera cet été.

L’assiette de Jude Law a été assez remplie récemment, jouant dans plusieurs superproductions majeures au cours des dernières années. En 2019, il a joué le rôle de Yon-Rogg dans les MCU Capitaine Marvel. En avril, il est apparu dans le rôle emblématique d’Albus Dumbledore dans le Harry Potter série préquelle, Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore. Avant d’apparaître dans Guerres des étoiles, il remplacera sa main par un crochet alors qu’il incarne le Capitaine Crochet dans le film d’action en direct de Disney, Peter Pan et Wendydevrait arriver plus tard cette année.

Guerres des étoiles les fans ont aussi beaucoup à attendre, avec le Un voyou série préquelle, Andor, mettant en vedette Diego Luna, recevant une bande-annonce et une date de sortie. L’original Disney + sortira le 31 août, contenant 12 épisodes, la partie 2 de la série commençant à tourner en novembre. D’autres annonces importantes ont également été annoncées lors de la célébration de Star Wars.

Ahsoka la première saison sortira en 2023, avec la troisième saison de Le Mandalorien arrivée en février de la même année. Avec l’annonce de Jon Watts Équipage squelette et la libération imminente de Obi Wan Kenobiil n’y a pas de meilleur moment pour être un Guerres des étoiles ventilateur.





