Judas et les écrivains du Black Messiah espèrent montrer la vérité derrière le mouvement des Black Panther

Le récemment publié Judas et le Messie noir apporte une leçon d’histoire alors qu’il se lance dans un regard intime sur le chapitre de Chicago, dans l’Illinois, du Black Panther Party, alors qu’il était dirigé par le président Fred Hampton. Les scénaristes des films, Keith et Kenny Lucas, ont récemment expliqué à CinemaBlend l’importance de présenter le mouvement Black Panther comme plus que des militants armés.

« Il était tout à fait essentiel de nous assurer que nous présentions les Panthers d’une manière plus réaliste et non le personnage qu’ils sont devenus, vous savez, les Noirs militants en bérets noirs portant des fusils. C’était un aspect d’eux, et surtout l’aspect ouvert, mais le chapitre de Chicago, dans l’Illinois, ils étaient sur le terrain pour organiser la communauté. Et Hampton était un prototype d’organisateur communautaire et il se trouvait également être un grand orateur. Il a donc pu combiner ces compétences d’oracle du Dr . Roi avec le feu de Malcolm X à un jeune âge. Je pense que les gens perdent aussi le fait qu’ils étaient si jeunes, c’étaient des enfants. Mais ils avaient la prévoyance d’être comme, ‘ce système capitaliste, ce n’est pas pour nous. Le seul moyen pour nous de réparer nos communautés. «

Le film met en vedette Daniel Kaluuya de Sortez et Panthère noire renommée comme Fred Hampton. LaKeith Stanfield (Désolé de vous déranger, Atlanta), prend le rôle de William O’Neal, un ancien voleur devenu espion pour le FBI qui trahit Hampton à la police. Le récit officiel entourant Hampton l’a peint sous un jour négatif, mais selon les écrivains de Judas et le Messie noir, son objectif principal était de rassembler les gens de sa communauté.

«Hampton, il le savait intuitivement, et nous voulions nous en assurer – si vous voulez faire un film mettant en vedette Fred Hampton, vous devez vous assurer que vous présentez son message. Et son message portait sur l’unité, l’amour, l’apport des gens ensemble et travaillant en groupe, en tant que communauté à élever. C’était Hampton. Peu importe ce que vous pensez des Panthers. Si vous étudiez Hampton et que vous lisez son histoire, parlez à des gens qui connaissaient Fred Hampton, comme tout le monde, partout, dit sans aucun doute, que c’était un homme qui était pour la communauté et pour le peuple. Il ne voulait pas être un terroriste. Il voulait élever sa communauté. «

Le buzz environnant Judas et le Messie noir a été très positive jusqu’à présent, les deux principales pistes faisant l’objet d’éloges particuliers. Le film a été décrit comme Le conformiste se rencontre Les défunts. Le réalisateur du film, Shaka King, a déjà collaboré avec Stanfield sur le court métrage 2017 LaZercisme.

Judas et le Messie noir met en vedette Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemons, Dominique Fishback, Lil Rel Howery et Martin Sheen. Il est sorti dans les salles et sur HBO Max le 12 février. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois à CinemaBlend.

