Judas et le Messie noir (Critique)

Judas et le noir Le Messie est peut-être le dernier d’une longue série de biographies historiques, mais il se distingue de manière à en faire une expérience divertissante et provocante.

Le biopic est l’un des genres cinématographiques les plus vénérés et les plus anciens, sans parler de l’un des plus primés de l’histoire du cinéma. Les biopics nous donnent un aperçu de la vie d’une personne d’intérêt, et l’intérêt vient de voir comment cette personne a vécu et ce qui l’a motivée à faire ce qu’elle fait. Le tirage au sort de ce type de films semble également être dû au fait que nous voyons des acteurs se transformer complètement pour devenir ces personnes d’intérêt. Cela peut souvent être l’un des rôles les plus transformateurs et les plus difficiles qu’un acteur puisse représenter.

Judas et le Messie noir est le prochain grand successeur du trône biopic. C’est un film qui coche toutes les cases de votre biopic traditionnel, et pourtant il transcende également le genre de plusieurs manières importantes. À savoir, c’est un biopic qui ne ressemble pas à un biopic. Judas et le Messie noir raconte son histoire comme un thriller policier, poussant son public au bord de son siège alors qu’il est pris en charge par une intrigue de montagnes russes pleine de suspense et d’excitation. Et pourtant, le film n’abandonne pas les traditions du genre – il se concentre toujours sur des performances transformatrices et ne met pas de côté la précision historique pour des sensations fortes cinématographiques.

Réalisé par: Shaka King

Écrit par: Shaka King, Will Berson

Mettant en vedette: LaKeith Stanfield, Daniel Kaluuya, Jesse Plemons

Date de sortie: 12 février 2021

Le film doit son enthousiasme à la manière dont il est construit. Le complot suit l’exploitation de Bill O’Neal par le FBI. O’Neal est capturé par le FBI après avoir tenté de voler une voiture en se faisant passer pour un officier, et en échange de ne pas avoir à aller en prison, il accepte de devenir un informateur infiltré et d’infiltrer le chapitre de Chicago du Black Panther Party. Là, il rencontre le leader énigmatique Fred Hampton qui travaille à unir divers groupes de la région afin qu’ils puissent se battre ensemble pour l’égalité. Alors qu’il se rapproche de Hampton, O’Neal gagne sa confiance et le FBI le pousse à commettre des actes d’espionnage plus risqués et plus risqués.

L’intrigue est en fait divisée en deux fils, l’un après Hampton et l’autre après O’Neal. En conséquence, le film n’a pas une performance centrale transformatrice, mais deux. Cela aide à donner au film une sensation plus dynamique, car nous ne sommes pas seulement coincés en regardant la vie d’une personne se dérouler, mais de deux. Avec deux scénarios à suivre dans un long métrage, cela signifie que chacun n’est pas aussi approfondi que ce à quoi on pourrait s’attendre d’un biopic, mais le compromis est le fait que les cinéastes peuvent choisir les événements pour décrire lesquels accentuera le mieux le ton et la motivation du film. En d’autres termes, ils peuvent omettre des détails qui ne sont pas essentiels à la connexion entre ces deux personnages.

En général, dans le monde des biopics, choisir et choisir des événements de la vie d’une personne pour les représenter sur un film signifierait prendre des raccourcis. Bien que ce soit essentiellement le cas avec Judas et le Messie noir l’intrigue ne se sent pas précipitée ou manque de détails. Cela s’explique en partie par le fait que le film n’est pas vraiment centré sur la façon dont O’Neal ou Hampton en sont arrivés au point où ils en sont dans leur vie, comme le montre le film. Nous savons très peu de choses sur leur passé ou ce qui les a amenés sur les chemins sur lesquels ils se trouvent avant de se croiser. Au lieu de cela, tout ce que nous devons savoir sur qui sont Hampton et O’Neal est déterminé à partir de leurs actions, et le film a quelques astuces dans sa manche pour y parvenir.

Tout d’abord, cela commence l’histoire d’O’Neal avec une interview de lui prise des décennies après les événements décrits dans le film. Cette interview est en fait une recréation d’une interview de la vie réelle, et une partie de cette interview de la vie réelle est représentée à la fin pour aider à relier les aspirations du film à être aussi réaliste que possible. Cette interview est utilisée dans plusieurs flash-forward où O’Neal discute des événements de son passé, et ces discussions ajoutent un contexte tel que ses préoccupations et ses pensées qui ne peuvent pas exactement être transmises lorsque le film décrit ces événements en temps réel. . Le film contient également des scènes où O’Neal rencontre son gestionnaire du FBI, et ces scènes aident également à ajouter du contexte et du poids émotionnel aux événements alors qu’O’Neal exprime ses peurs et ses idées. De même, les pensées et les préoccupations de Hampton sont exprimées dans des scènes intimes lorsqu’il est avec sa petite amie.

Ces scènes où O’Neal et Hampton sont séparés sont ce qui donne la profondeur du film. Les scènes où O’Neal et Hampton sont ensemble, ou du moins quand O’Neal joue sous couverture, sont les scènes qui font avancer l’intrigue. Ensemble, ils créent un film divertissant et émotionnel sans s’appuyer uniquement sur un élément ou l’autre, comme nous l’avons vu dans d’innombrables biopics dans le passé.

Ces petits aperçus de la vie des personnages mettent également en évidence leurs vulnérabilités et leurs insécurités. Trop souvent, nous voyons des biopics mettre leurs sujets sur un piédestal et ignorer le fait qu’ils sont humains malgré leurs réalisations impressionnantes. J’ai également apprécié la sincérité du film. Alors que les personnages discutent de leurs peurs et de leurs préoccupations, ils réfléchissent et discutent également des implications de leurs actions et décisions. Hampton se bat pour l’égalité raciale et O’Neal est motivé pour se sauver. Mais au fur et à mesure qu’il s’implique de plus en plus, il en vient à regretter sa décision, et de même Hampton en vient à réaliser les chances impossibles contre lesquelles il se bat.

Le film porte un message fort sur la lutte pour ce en quoi vous croyez. Il y a une scène puissante où Hampton s’adresse à une foule à son retour d’une peine de prison avec un discours émouvant. O’Neal crie avec lui alors que son gestionnaire du FBI regarde la foule avec un sourire narquois sur le visage. Le gestionnaire remet en question plus tard la motivation d’O’Neal car son comportement lors du rassemblement semble traduire un engagement envers Hampton plutôt que le FBI. Cette observation est exacte et définit la situation difficile dans laquelle se trouve O’Neal. Il doit prendre une décision terrible entre sa vie ou ce en quoi il en vient à croire. Sans plan, O’Neal continue son travail d’informateur espérant essentiellement que cela fonctionnera à la fin.

Le film contraste la situation difficile d’O’Neal avec celle de Hampton. Hampton est une figure de premier plan en tant que membre éminent du Black Panther Party, et en tant que tel est l’ennemi numéro un de l’establishment blanc – le gouvernement de la ville et ses forces de police. Comme O’Neal, il fait face à un scénario sans victoire, mais contrairement à O’Neal, il ne se trompe pas sur ses chances de sauver sa propre vie. Il réalise pleinement les risques qu’il prend pour essayer de faire une différence, et les pouvoirs de ceux qui essaient de l’arrêter. Le cœur du film est la façon dont ces deux personnes évoluent dans ce type de situation.

Il est également vrai que le film utilise cette histoire pour brosser un tableau plus large de l’inégalité raciale. Bien que Hampton doive travailler avec des gangs ou recourir à la violence, ce sont les réalités de sa situation difficile et les nécessités qu’il doit assumer pour faire une différence dans sa communauté. Je ne pense pas nécessairement que le film tente de justifier ce type de comportement, mais illustre simplement la futilité de la situation. De même, O’Neal est utilisé injustement et injustement comme un instrument brutal par le gouvernement des États-Unis pour renforcer l’oppression de la communauté afro-américaine.

Certes, l’intrigue du film et sa perspective peuvent être controversées dans certains cercles, mais ce sont les mêmes cercles qui ne le regarderont probablement pas en premier lieu. Comme la plupart des drames historiques, le but du film est de sensibiliser à un événement de l’histoire en ajoutant plus de contexte, mais il utilise également cet événement comme point de départ pour une discussion sur l’injustice raciale. Dans l’ensemble, le film fait un bon travail pour s’exprimer sans avoir l’impression d’exploiter un événement du passé pour un plaisir cinématographique ou une occasion de pousser un agenda.

Ma seule vraie critique du film est d’ordre technique. Les personnages du film sont censés être très jeunes, au début de la vingtaine ou moins. Je suis un grand fan de Daniel Kaluuya et de Lakeith Stanfield, mais ils semblent tous les deux trop vieux pour leurs rôles. Certes, ils font tous les deux un travail formidable, et peut-être le fait qu’ils sont des acteurs plus âgés et plus expérimentés permet à ces performances d’atteindre le niveau qu’elles devaient être. L’accent de Kaluuya ne tient pas complètement, mais cela n’enlève rien à sa performance puissante.

Dans tous les autres aspects, le Judas et le Messie noir est un succès retentissant. La réalisatrice Shaka King navigue avec succès dans les eaux périlleuses du biopic tumultueux pour nous offrir un film aussi divertissant que stimulant. Surtout, c’est un film très puissant. Des performances, à l’histoire, à la production, aux messages – cela parle haut et fort. Non seulement il est lié aux événements actuels, mais il apporte à l’histoire de la vie d’une manière vibrante et intéressante. Judas et le Messie noir peut être guidé par les traditions inébranlables de la lignée biopique archaïque, mais c’est un film parfait pour l’ici et maintenant.