Juanes est invité par la NASA à participer à l’événement d’atterrissage sur Mars | 45S

À l’infini et au-delà. Juanes a été très enthousiaste après l’annonce de sa présence à l’événement « Mars 2020 Perseverance » organisé par la NASA.

Ce programme est le premier du genre exclusivement destiné aux Hispaniques, c’est pourquoi l’agence spatiale américaine a approché des artistes latinos pour réaliser l’événement.

« Excité de pouvoir assister dans la vie à l’une des plus grandes réalisations de l’humanité et qui nous aidera également à nous rapprocher de la planète rouge en tant qu’espèce, élargissant ainsi nos connaissances et notre conscience », a déclaré le chanteur dans un communiqué où il a également salué «les contributions qui ont fait tant de Latinos à l’effort».

«La NASA collabore avec des personnalités éminentes de la communauté hispanique, dont Juanes, pour partager l’enthousiasme de la mission Mars 2020 Perseverance», a déclaré Brittany Brown, sa directrice des communications numériques.

Comme on s’en souviendra, le 30 juillet 2020, la sonde spatiale «Perseverance 3» a été lancée depuis Cap Canaveral, Floride, États-Unis. L’objectif de ce navire est d’atterrir sur le sol martien et de collecter des échantillons pour recueillir des informations sur la vie microbienne sur la planète rouge dans le passé. Le jour où la sonde arrivera sur Mars est ce 17 février 2021.