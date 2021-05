Juanes crée « ORIGEN », un album qui reprend la musique qui l’a inspiré en tant qu’artiste | 45S

JUANES, artiste colombien lauréat de 25 Grammys et Latin Grammys, a créé avec Universal Music Latin Entertainment son dixième album intitulé «ORIGEN», qui est accompagné d’un documentaire exclusif d’Amazon Prime Video du même nom. Les deux montrent comment le pop rocker transmet une passion intense pour le rock et un respect révérencieux pour les rythmes indigènes et folkloriques de Colombie et d’Amérique latine.

Maintenant, avec une maîtrise aiguisée tout au long de sa carrière, Juanes revient à ses débuts pour partager avec nous une brillante collection qui réinterprète certaines des chansons et des artistes qui ont façonné sa vision musicale au début de sa carrière. «Notre Origine est l’endroit où la direction de notre vie et notre place dans l’univers commencent et prennent forme.

«Pour moi, l’origine est dans l’amour de la musique inculqué par ma famille, l’appréciation de ma culture et la découverte des chansons et des artistes qui ont touché mon âme depuis le début. «ORIGEN» est mon hommage personnel à plusieurs de ces artistes et chansons qui m’ont le plus influencé avant ma carrière de soliste », a déclaré Juanes dans le communiqué de presse du lancement. «Ces chansons sont encore une carte sur laquelle je retourne pour me souvenir de qui je suis, d’où je viens et où je vais. C’est la musique qui vit au plus profond de mon cœur, une musique qui n’est jamais oubliée.

Coproduit par Juanes aux côtés du gagnant de GRAMMY Sebastian Krys (qui a également dirigé les albums récemment primés d’Elvis Costello), l’album est une collection énergique de chansons couvrant des styles originaux si divers. Parmi eux, le tango, le merengue, le heavy metal, le folk, le reggae, le vallenato, la pop et bien sûr le rock, construits sur la base d’une instrumentation et d’une production définie, dans lesquels Juanes réinterprète totalement le son et le style comme des fusions entre plusieurs genres.

Dans l’album, nous trouvons des versions de «Rebelión» (de Joe Arroyo), «Volver» (Carlos Gardel), «Nuestro Juramento» (Julio Jaramillo), «La Bilirrubina» ​​(Juan Luis Guerra), «Todo Hombre Es Una Historia» (Kraken), « L’amour après l’amour » (Fito Páez), « Pourriez-vous être aimé » (Bob Marley), « Sans mesurer les distances » (Diomedes Díaz), « Je n’ai pas d’argent » (Juan Gabriel), « Danser dans le Dark »(Bruce Springsteen),« De Oro »(Famille Andrey) et« Nos Dieron Las Diez »(Joaquín Sabina).

Les deux singles qui sont sortis en avant-première de l’album ont déjà ravi les fans et les critiques. La première, une reprise de « El Amor After Amor » saluée par NPR comme « l’une des meilleures chansons du printemps ». Les distinctions se sont poursuivies avec la sortie d’une version introspective et profondément émouvante du classique mondial de Bruce Springsteen « Dancing In the Dark », que l’expert de Springsteen et animateur de E-Street Radio Dave Marsh a qualifié de « l’un des meilleurs. Bruce couvre que j’ai entendu … Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai entendu une reprise de Bruce à moitié aussi bonne que celle-ci.

Maintenant, en tant que troisième single et clip vidéo, vient une version vraiment exceptionnelle du classique «No Tengo Dinero» de Juan Gabriel qui couvre différents genres.

Le documentaire Juanes

«Origen» s’ouvre aujourd’hui avec un documentaire exclusif Amazon Prime qui comprendra des performances des nouvelles chansons dans un format qui imite une capsule temporelle dans laquelle Juanes voyage à trois époques différentes pour se produire dans des émissions de télévision classiques.

Avec Emmy et José Tillán, lauréat de plusieurs Grammys latins, en tant que producteur exécutif; le président d’Universal Music LATAM et d’Iberia, Jesús López, en tant que coproducteur exécutif; et Kacho López, lauréat d’un Grammy Latin en tant que réalisateur, la spéciale mettra en vedette Juanes qui parlera de la production de l’album. En outre, l’artiste colombien interagit avec d’autres compositeurs tels que Juan Luis Guerra, Joaquín Sabina Fito Páez et Ziggy Marley, qui partageront leurs premières impressions de la réinterprétation de Juanes de ses chansons.

Comme annoncé dans le communiqué de presse, c’est cette pièce audiovisuelle qui montrera le côté le plus personnel de l’artiste, qui expliquera l’influence que ces chansons ont eue sur lui et partagera des images inédites de sa famille et de son début de carrière.