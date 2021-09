Juan Vidal Gil a anticipé son avenir d’acteur

Cela fait longtemps que Netflix s’est aventuré dans le produit mexicain pour l’ajouter à son catalogue. Bien que cette année la fureur ait explosé avec Qui a tué Sara, il y a aussi des strips très réussis comme Le pilote. Avec Alejandro Nones, Arap Bethke et Livia Brito, cette fiction compte deux saisons. Et, dans le second, c’est là qu’a rejoint l’un des acteurs les plus importants du Mexique, Juan Vidal Gil.







En ce qui concerne la télévision, Juan Vidal Gil a une carrière avec des fictions qui a ajouté de nombreux téléspectateurs à sa cote. Mais, avec son inclusion dans Le pilote, non seulement catapulté à la renommée internationale, mais aussi aventuré dans le monde des séries. Ainsi, dans une interview exclusive avec Spoiler, l’acteur a évoqué son expérience dans un projet qui avait déjà démarré et ce que son arrivée chez Netflix.

« Je suis entré dans une très bonne formule, très différente car je venais de faire le mélodrame d’un feuilleton précédent et c’est une série. Cela impliquait une langue différente, dans ce personnage je devais parler anglais plus qu’espagnol, faire un travail très fin, très détaillé. On enregistre les scènes comme si c’était du cinéma« , mentionné. À son tour, pour Vidal le fait qu’il ait été si bien reçu en Netflix « c’était vraiment impressionnant”.

Aussi, d’après ce qu’il a dit lui-même, toute cette fureur qu’il a provoquée Le pilote chez le géant du streaming, c’était un coup d’envoi pour lancer sa carrière au sommet. « Netflix m’a ouvert de nombreuses portes et j’en suis très reconnaissant. Ce personnage m’ouvrait toujours plus de portes en raison du beau travail qui pouvait être fait« .

A tel point que, pour ton avenir, Juan Vidal Gil Il veut faire à nouveau partie de cette industrie et de cette nouvelle façon de faire des films. « L’idée est de pouvoir travailler chez Netflix et de voir combien d’opportunités se présentent en tête, de pouvoir produire sa propre série ou écrire son projet», Il a commencé par dire puis a ajouté : «Entrer sur Netflix et pouvoir contribuer à une entreprise aussi grande, qui nous donne une chance de produire, de faire vos histoires, de montrer votre talent serait l’idéal. C’est donc continuer à le chercher, continuer à travailler, continuer à frapper aux portes», a-t-il assuré.

Juan Vidal Gil a le désir de retourner travailler dans son pays.



Pour autant, au-delà de l’avenir professionnel qu’il envisage en compagnie de la plateforme, il n’oublie pas non plus ses origines. Juan est né le 12 février 1977 à Saint-Domingue, en République dominicaine, et ses souhaits de reprendre le travail sont toujours là. « Nous avons beaucoup d’idées pour pouvoir travailler en République Dominicaine car il y a maintenant une industrie en plein boom. Une industrie très intéressante s’est créée, Hollywood, Netflix, des films européens sont en cours de production, il y a déjà un investissement dans l’infrastructure des studios hollywoodiens de l’île, qui sont très intéressants. Il y a donc un boom et le cinéma local est produit, de nombreux films dominicains sont générés qui veulent déjà sortir et avoir une exposition», a-t-il conclu en précisant ses intentions.