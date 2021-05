Juan Pablo et Daniel Narea sur leur mère: «C’était une fille qui avait le droit de se tromper» | 45S

Juan Pablo et Daniel Narea sont les fils de Claudio Narea, un célèbre guitariste qui, à un moment de sa vie, a fondé et faisait partie de Los Prisioneros. Impressionnés par le monde de la musique et ses possibilités, les frères ont décidé il y a quelques années de créer leur propre projet: Los Psiconautas. À ce jour, ils ont sorti 6 singles, dont leur récente première « Quiero Believe que es Verdad ».

La chanson embrasse l’impuissance et la déception. D’un point de vue à la première personne, il nous raconte la réaction d’un protagoniste qui doit faire face à la trahison de cet être cher. La référence sur sa pochette à «Corazones», l’un des albums de Los Prisioneros les plus plébiscités par la critique et un moment clé de leur carrière, n’est pas un fait mineur à ce sujet, car il a marqué le départ du groupe de Claudio Narea.

De plus, dans les mois précédant la sortie de l’album, Jorge González et Claudio Narea ont été confrontés à une apparente trahison du premier en ayant une liaison amoureuse avec Claudia Carvajal, alors la femme du guitariste.

Dans ce contexte, nous avons pu discuter par e-mail avec Juan Pablo et Daniel Narea. Ils nous ont parlé de leur sortie récente qui rappelle les moments les plus difficiles de leur groupe de père.

La première question est évidente, pourquoi, parmi tous les albums de Los Prisioneros, avez-vous choisi de faire référence à «Corazones»?

UNE: Pourquoi pas? «Corazones» est un album populairement reconnu, non seulement pour la qualité de ses chansons électroniques, mais aussi parce qu’il raconte ce que signifie être un apprenti amoureux: idylle, souffrance, désir, blessures, égoïsme, trahison, etc.

À ce propos, Carlos Cadenas, notre designer, a proposé une seule couverture très intéressante: un verre de vin renversé sur une chemise. Compte tenu de cela, nous pensons qu’il serait intéressant de compléter la proposition avec quelque chose de plus « sanglant », comme une blessure, un poignard coincé dans le dos.

Quand Carlos a proposé la pochette, je n’ai pas pu m’empêcher de penser à l’album «Corazones», mais ce n’est pas qu’il soit né d’une idée préméditée. En fait, si vous regardez bien la pochette de ce single, il y a plusieurs sous-interprétations qui peuvent être faites de l’image globale, pas seulement cette association avec «Corazones». Il y a aussi une autre connotation de nature sexuelle et de détérioration qui était un travail créatif louable du designer.

«Corazones» fait référence à un triangle amoureux qui comprenait Jorge González et Claudio Narea, qu’en savez-vous et comment l’interprétez-vous?

UNE: Les gens qui écoutent de la musique ressentent la musique, ils n’imaginent pas forcément la vie et les expériences qu’ils ont pu vivre dans leur jeunesse. À propos de ce que nous savons, je peux dire que c’est beaucoup plus que ce que n’importe quel médium pourrait prévoir, mais je ne me renseignerai pas sur lui ou sur la culpabilité ou la douleur qui appartient aux autres. La recherche inlassable de blâme de la part de ses disciples est absurde, car tous les êtres humains vivent endommagés par ce système économique et social, et notre propre inexpérience dans la vaste voûte de l’amour.

D’un autre côté, je crois que nous méritons tous d’être écoutés et respectés, et tout au plus, la responsabilité réside dans l’ignorance de qui nous sommes. Le rôle de notre mère (de deux membres) est moindre. C’était une fille qui avait le droit de se tromper et il est absurde que certains fans lui aient tant blâmé pour la panne.

L’aura des années quatre-vingt qui entoure certaines parties de la chanson est-elle venue naturellement ou était-ce une décision délibérée de l’inclure?

UNE: Quelle est la limite entre le délibéré et le naturel dans la production d’une chanson? Ils sont toujours unis dans la création. Peut-être que je suis très ignorant à ce sujet, mais cette chanson est née comme une valse ¾ et je suppose que c’était naturel, mais quand nous avons décidé de la convertir en 4/4, nous avons décidé de la transformer délibérément. Cependant, je ne suis pas sûr que le naturel dans une production musicale existe à 100%. Peut-être que la chose la plus naturelle est la guitare bâton et le cahier, le reste est le travail de l’esprit créatif, de la volonté, du mixage, des plug-ins, etc.

L’aura des années quatre-vingt vient de choses comme le son de la boîte à rythmes et des synthétiseurs, et c’était une décision consciente parce que nous aimons vraiment la vague atmosphérique de cette époque. De plus, je pense que de nombreux artistes renommés jouent avec ce son comme Javiera Mena et Alex Andawanter.

La chanson a de nombreuses transitions, y a-t-il par récit ou concept une explication à cela?

UNE: Bonne question. Bien sûr, la chanson comporte de nombreuses transitions et l’idée est qu’elles accompagnent l’histoire qui est aperçue. En même temps, les couplets représentent la partie la plus sombre, en particulier le début avec certaines guitares dissonantes et des synthés très sombres, qui est lié à cette colère accumulée exprimée par les paroles. Déjà dans le deuxième couplet il y a une description avec dépit, mais beaucoup plus comique et elle est accompagnée d’un riff très simple mais précis pour donner de l’espace aux voix qui par derrière fournissent un très beau drame. Dans la partie C, la voix se fait entendre plus sèche, plus proche, comme si elle faisait partie d’un dialogue résigné avec un ami et accompagne musicalement une vague un peu détendue qui n’est pas tout à fait bossa, mais qui a quelque chose.

Les synthétiseurs de chorus relâchent la tension et le ton émotionnel qui se produisent dans les autres parties. Dans ce même sens, la mélodie vocale est ludique, coquette et belle, donc l’incertitude et la douleur des paroles peuvent prendre du recul, si vous voulez juste ressentir la musique. De plus, le schéma de la batterie avec la basse créent un paysage sensuel, où les hanches et le corps peuvent trouver un plaisir dansant, dans le bon style de certaines chansons «indie pop».

En incluant cette sortie récente, comment décririez-vous votre proposition musicale?

UNE: C’est une proposition indépendante polyvalente, tant dans les arrangements que dans le son; un voyage de beaux mélanges et de couleurs qui peuvent ressembler à du rock indé ou de la pop indie, agréable et agréable. Cette proposition musicale est composée de messages insérés dans nos paroles qui passent par trois aspects, le « psychonautique », le sociopolitique et l’amoureux. Dans le premier, une simple réflexion sur une émotion est incluse, tandis que dans le cas du second, représenté par «Liberté», il y a une critique acerbe de la classe dirigeante et de la crise du capitalisme. Dans le cas du dernier aspect, «Come to Play» et «Je veux croire que c’est la vérité» sont dérivés, qui sont aussi des chansons plus légères d’amour, de flirt, de chagrin ou de désir.

Quels objectifs visent-ils et quelles mesures prendront-ils pour les atteindre?

UNE: En substance, nous aimerions apporter une proposition différente à la scène musicale sans épouser seulement un style sonore, mais en préservant les mélodies, les harmonies, les messages psychonautiques, la créativité colorée et une voix pâteuse dans l’interprétation. Par conséquent, nous visons à continuer à composer pour faire de nouvelles versions, exploits et la création de nouveaux publics au Chili et en Amérique latine pour notre musique.

Avec une référence de ce type (à l’album ‘Corazones’) ne craignez-vous pas que plus tard vous ne puissiez pas vous éloigner de la renommée et de l’héritage de votre père?

UNE: S’il est vrai que l’association est inévitable, notre objectif n’est pas d’y parvenir. Mais en vérité, ce n’est pas quelque chose qui nous inquiète, car nous comprenons que la plupart des médias de masse ne peuvent pas éviter de poser une question connexe lorsqu’ils nous interviewent, et au moins je n’ai aucun problème à y répondre. D’autre part, nous voulons préciser que dans le cas spécifique de QCQEV, la similitude des couvertures s’est produite spontanément et ce n’était pas dans le but d ‘«utiliser» la notoriété de «Los Prisioneros». Bien que cela puisse être vu comme un hommage implicite, selon les yeux qui le regardent.

Il est important de souligner que dans le cas du loudness, il n’y a pas tellement de similitude et que nous utilisons plusieurs synthétiseurs assez éloignés du style «Corazones». Donc, je clarifie à nouveau; Ils ne sont même pas les mêmes que ceux qui ont été impliqués dans ce bon album chilien auquel on fait un clin d’œil avec la pochette. Et, pour être honnête, je ne pense pas que ce soit juste de voir les choses de cette façon, puisque nous nous efforçons depuis longtemps de rendre notre musique visible comme la plupart des artistes émergents; nous avons notre propre identité et sceau.