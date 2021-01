Juan Gabriel: le Divo de Juárez s’est également déplacé au rythme du rock | 45S

Tellement grand que tu ne peux pas être en dehors de ça, c’est la carrière de Alberto Aguilera Valadez, mieux connu sous le nom de Juan Gabriel. L’auteur et interprète de chansons comme «Amor eterno» et «Yo no nací para amar» ont résonné dans n’importe quelle sphère existante, en dehors de la musique et, bien sûr, en dehors de son genre musical.

Et c’est que Juan Gabriel a non seulement expérimenté les rancheras et les ballades, mais a également su se lancer dans le rock. À quelques reprises, l’idole mexicaine a brisé les barrières des genres musicaux et a participé à des pièces qui jusqu’à aujourd’hui, et sans être ses œuvres les plus reconnues, restent valables.

Comme «Je me souviens gentiment de toi», une chanson qu’il a initialement composée pour Rocío Durcal, mais qui a eu une nouvelle version en 2016, l’année de sa mort, quand il l’a réenregistrée avec le rockeur argentin Andrés Calamaro.

« Merci pour tout, Alberto, pour votre confiance », dit Calamaro à Juan Gabriel au début de la chanson. Et avec une voix vive, ils déchaînent les paroles pleines d’émotion et de nostalgie. Bien que ce ne soit pas un thème rock, il faut souligner la facilité des deux artistes à obtenir une pièce qui convienne aux deux styles.

Il y a aussi le temps où la divo mexicaine a participé à l’album ‘Quiero Creedence’, qui rassemblait des versions de différents artistes latins tels que Enrique Bunbury, Andrés Calamaro, Enjambre, Los Enanitos Verdes, Juanes, El Tri, entre autres. Évidemment, JuanGa est resté avec la chanson la plus populaire: « Have You Ever Seen The Rain ».

La responsabilité n’était pas trop grande pour lui et il nous a donné une version dans notre langue du thème iconique des années soixante-dix. L’adaptation a conservé les meilleures valeurs de la chanson et lui a également donné un air moderne.

Bien qu’il ne soit pas un artiste de rock classique, Juan Gabriel a participé au genre et l’a nourri avec son style. Cela n’a pas eu d’impact historique sur cet aspect de la musique, mais cela a laissé une certaine empreinte sur le public et, au final, c’est toujours apprécié.