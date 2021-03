Juan Gabriel à l’écran: ils ont confirmé un film et une série biographique

Chanteur, compositeur, auteur-compositeur-interprète, interprète, producteur de disques, philanthrope et acteur, telles sont les qualités d’un artiste de la stature de Juan Gabriel, décédé le 28 août 2016 mais votre héritage sera plus vivant que jamais. Celui qui est né à Parácuaro, Michoacán, bientôt aura un film et une série biographique, pour connaître une nouvelle facette de lui.

Près de 5 ans après son départ, l’avocat de sa famille, Guillermo Paus, a confirmé dans une interview avec le média Ventaneando que il est prévu de porter à l’écran les moments les plus importants de la vie de Divo de Juárez, dans le but que ses fans revivent ces moments d’un côté plus intime.

Pause assurée: « Cela pourrait être comme un Rocketman ou une Bohemian Rhapsody, pour pouvoir comprendre plus ou moins quel serait le traitement qui serait donné à ce film. En gardant les différences de la personne et du personnage, c’est sous cette modalité. Tout est dans le projet et en développement « .

D’autre part, la série documentaire est projetée comme une ligne biographique dont de nombreux épisodes sont pensés, puisque selon Jeff Jampol sa vie ne peut être racontée en 6 ou 8 chapitres. L’héritier du chanteur, Ivan Aguilera, est celui qui a signé l’accord avec Jampol Artis Management pour promouvoir l’héritage du Mexicain.

Les adeptes de Juan Gabriel ils pourront profiter d’heures de conversations et d’anecdotes inoubliables, qu’il aimait être enregistrées, et montreront La transition d’Alberto Aguilera vers le personnage qui a conquis le monde avec sa musique. Pour le moment aucune date n’a été annoncée, mais on estime que ce sera peut-être pour 2023.