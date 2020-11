JT Of City Girls a perdu la trace de son mamelon et tout le monde l’a vu [VIDEO]

JT de City Girls a sauté sur IG Live avec une robe très décolletée.

Alors que la caméra tournait, elle se pencha au-dessus d’une table pour essayer de trouver sa télécommande. Pendant son virage, sa robe céda suffisamment pour révéler presque tout un mamelon.

Elle s’en fichait. [The video is here.]

City Girls Jt Nip Slip On Livehttps: //t.co/PQMFYX3W5Y pic.twitter.com/NswOCo0WmQ – Nyourfacetv (@ nyourface17) 13 novembre 2020

« Oh merde, » dit-elle quand elle réalisa ce qui s’était passé. « Ce sont toujours les seins pour moi. Ils sont tellement gros. Vous allez rester debout jusqu’à ce que je trouve ma télécommande? »

JT a récemment été surpris en train de convoiter le père de Saweetie. Alors peut-être que le vieil homme a vu une meilleure vue.