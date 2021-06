JRPG Astria Ascending Attacks au tour par tour PS5, PS4 le 30 septembre

Le prochain JRPG au tour par tour des anciens employés de Final Fantasy Astria Ascending a été confirmé pour le lancement le 30 septembre 2021. Venant à la fois sur PlayStation 5 et PS4, le jeu sortira directement sur Xbox Game Pass tandis que les fans de Sony seront facturés au prix fort. Une nouvelle bande-annonce accompagnait l’annonce, se concentrant fortement sur le déroulement des batailles au tour par tour. Vérifiez-le ci-dessus.

Le remake de Final Fantasy VII et l’écrivain de Final Fantasy X Kazushige Nojima écrivent l’intrigue du jeu tandis que le compositeur de Final Fantasy XII Hitoshi Sakimoto travaille sur la bande originale. Soi-disant 50 heures de jeu vous permettront d’explorer cinq villes et les paysages 2D animés qui les entourent, le tout étant régi par un système météorologique dynamique. Un résumé rapide de l’intrigue se lit comme suit : « Dans un monde où le chaos se profile, les joueurs prennent le contrôle des Demi-dieux – un équipage hétéroclite de huit héros chargés du destin du monde. »

Avec huit personnages personnalisables différents parmi lesquels choisir et plus de 200 monstres à combattre, Astria Ascending semble être un investissement rentable fin septembre. Le doublage sera disponible en anglais et en japonais, 20 cours vous permettront de peaufiner votre groupe de guerriers et des mini-jeux serviront de pause bienvenue dans l’action. Allez-vous récupérer Astria Ascending dans quelques mois ? Prenez votre tour dans les commentaires ci-dessous.