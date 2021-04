JRPG a inspiré Edge of Eternity Adventures sur PS5 et PS4 plus tard cette année

Edge of Eternity est un jeu de rôle inspiré des classiques japonais. Il est en accès anticipé sur Steam depuis environ deux ans, mais avec l’aide d’une énorme mise à jour prévue pour cet été, le jeu quitte enfin sa phase de test.

Et pour fêter ça, le développeur Midgar Studio a confirmé qu’Edge of Eternity trouverait son chemin à la fois sur PlayStation 5 et PlayStation 4 à la fin de 2021.

Un peu plus d’informations sur le jeu lui-même: il contient des quêtes de branchement basées sur vos actions, un système de combat au tour par tour et une bande originale de Yasunori Mitsuda, qui a composé la musique de Chrono Trigger et Xenoblade Chronicles.

Edge of Eternity a l’air un peu … Wonky dans la bande-annonce que nous avons intégrée ci-dessus, mais si le gameplay tient le coup, il pourrait être à surveiller si vous êtes un fan de JRPG. Est-ce sur votre radar? Planifiez vos attaques dans la section commentaires ci-dessous.