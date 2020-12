Joyner Lucas Clowns Benzino, affirme que la star de «LHH» voulait la bataille de «Verzuz»

Lucas a partagé la nouvelle tout en pesant sur Benzino voulant faire un « Verzuz » avec Royce Da 5’9 « .

Le va-et-vient entre Royce Da 5’9 « et Benzino juste avant le début de la nouvelle année n’était pas sur notre carte de bingo 2020, mais nous y sommes. Benzino a relancé son bœuf de longue date avec Eminem en livrant quelques autres cinglants remarques sur le maître de cérémonie de Detroit, et le bon ami d’Em, Royce, est intervenu pour arrêter Benzino. Amour et hip hop star défiant Royce Da 5’9 « à un Verzuz bataille, obligeant Royce à émettre une réponse fulgurante. Il y avait plusieurs célébrités et influenceurs qui ont partagé leurs opinions sur Benzino Verzuz demande dans un post sur la page Instagram de Royce. Rihanna a commenté un emoji facepalm, Smoke DZA a partagé plusieurs emojis en pleurs et Van Lathan a dit à Benzino de « connaître vos limites ». Il semble que Royce n’était pas le seul artiste que Benzino voulait Verzuz fumer avec, parce que Joyner Lucas a sonné en disant que la star de télé-réalité l’a également frappé. « Man dis clown a essayé de me envoyer une boîte de réception il y a quelques mois en essayant de me battre avec VERZUS, » écrivit Lucas avec un emoji en pleurs. « Idk de quelle maison de soins infirmiers il s’est échappé, mais ils doivent le trouver et le ramener dès que possible. » Il ne semble pas que Benzino corresponde aux artistes qu’il souhaite apparemment. Découvrez quelques réactions ci-dessous et assurez-vous de lire notre Spécial 12 jours de Noël entretien avec Royce: « Royce Da 5’9 « Reflects On Grammy Nom, Lil Wayne’s Legacy, & If The Current Era Creates » Timeless « Music. «