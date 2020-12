Joyeux Noël! Nicki Minaj, Iggy Azalea, 50 Cent et plus Afficher Holiday Cheer

50 Cent, Iggy Azalea, Nicki Minaj, Cardi B, Isaiah Rashad et bien d’autres ont partagé l’esprit de Noël en célébrant avec les fans sur les réseaux sociaux.

Le jour de Noël est enfin arrivé et, comme beaucoup le remarquent sur les réseaux sociaux, cela ne ressemble pas vraiment à Noël. Compte tenu de la façon dont cette année s’est déroulée, il y avait forcément une merde folle qui a éclaté ce matin, et mon garçon, est-ce qu’Iggy Azalea a livré. Le rappeur australien a passé une grande partie de la journée à diffuser son ex-petit ami et père de son petit garçon, Playboi Carti, qui aurait refusé de signer l’acte de naissance de leur fils et trompé Iggy pendant toute sa grossesse. Elle a fait toute une série d’allégations pour nous tenir tous occupés, en regardant de côté avec du pop-corn à la main alors qu’elle se battait contre Carti et sa prétendue fille de côté. Comme nous l’avons dit, ce n’est pas un Noël normal. Pourtant, tout le monde semble profiter des vacances à sa manière, même Iggy. Avant ses plus récentes allégations contre Carti, qui sont arrivées via Instagram Live, elle a publié un trio de photos adorables d’elle et de son fils Onyx, en train de passer du temps avec le Père Noël. D’autres célébrités ont également partagé ce qu’elles font aujourd’hui, et nous avons rassemblé quelques-uns des meilleurs articles sur le thème de Noël au même endroit, ci-dessous. Comment passez-vous le jour de Noël? Restez en sécurité et bonnes vacances! Iggy Azalea Isaiah Rashad Logique DaniLeigh Murda Beatz Quavo Amine