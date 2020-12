Passer les vacances loin du drame des médias sociaux.

Il n’est pas rare que les artistes et les artistes se débranchent pour les vacances, mais Lil Baby a décidé de se déconnecter de manière majeure. Cela a été quelques semaines difficiles pour le rappeur d’Atlanta après que sa vie personnelle ait de nouveau été exposée au public après que les stars de cinéma pour adultes, Mme London et Teanna Trump, aient allégué que le rappeur les avait payés pour du sexe. Lil Baby n’a pas été activement impliqué dans l’effondrement des médias sociaux; au lieu de cela, sa petite amie et mère de son fils, Jayda Cheaves, a été prise pour cible et a subi les critiques du public pour rester aux côtés du rappeur.

Kevin Winter / Employé / Des jours passeraient avant que Lil Baby ne refait surface pour dire qu’il était prêt à ce que les médias sociaux trouvent un autre sujet à discuter plutôt que d’alimenter les rumeurs en cours sur sa vie personnelle. Le rappeur n’est pas un artiste fortement investi dans sa présence en ligne comme beaucoup d’autres qui publient tous les détails sur leurs activités quotidiennes, mais les fans ont quand même été surpris de voir qu’il a supprimé sa page Instagram la veille de Noël. Sur Twitter, Baby a écrit: « Internet va pour tout ce qui est vraiment triste! » Il a ajouté: « Joyeux Noël, bonne année … je suis sorti. » On ne sait pas quand et si Lil Baby rétablira son IG, mais ses fans ont inondé ses commentaires sur Twitter pour montrer leur soutien.