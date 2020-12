Joyeux Noël: 15 films de Noël Disney pour des vacances paisibles

Peut-il y avoir assez de films de Noël? Non! C’est pourquoi nous avons jeté un coup d’œil à ce que la vraie vie, les dessins animés et les films d’animation Disney a sorti pour le festival de l’amour ces dernières années. Le résultat est les 15 films de Noël de Disney suivants, qui sont tous garantis d’avoir une fin heureuse contemplative. Joyeux Noël!

« L’âne de Bethléem » (1978)

Le court métrage raconté avec amour explique comment Joseph a rassemblé l’âne qui se tenait à côté de la crèche avec un bœuf lors de la naissance de Jésus-Christ. Dans le même temps, le film de Noël de Disney est l’un des rares films du groupe à traiter d’une religion. Le petit garçon est également le seul personnage juif dans une œuvre de House of Mouse.

« Le conte de Noël de Mickey » (1983)

Avec « Une histoire de Noël », Charles Dickens a écrit l’une des histoires les plus célèbres sur le festival en 1843. Pour Walt Disney, l’occasion idéale de le raconter avec l’aide de tous les personnages de dessins animés de la société Maus. Sans surprise, Dagobert Duck prend le rôle du grognon Ebenezer Scrooge. Seuls les trois fantômes de Noël et la famille pauvre de son employé peuvent inciter le misanthrope à repenser.

« Mickey’s Christmas Tale » a reçu une nomination aux Oscars dans la catégorie « Meilleur court métrage d’animation ».

« Seul à la maison » (1990)

Oui, le fauteur de troubles Kevin est maintenant aussi un prince Disney – grâce au rachat de Fox par la société de souris. Pour de nombreuses familles, les techniques de défense créatives du Kevin abandonné font partie intégrante de l’émission télévisée de Noël. Même après 30 bonnes années, l’histoire intemporelle captive les téléspectateurs – et maintenant même une nouvelle génération – devant l’écran.

« L’histoire de Noël des Muppets » (1992)

Ce que Mickey peut faire, les Muppets peuvent le faire pendant longtemps, non? Ils ont également repris l’histoire populaire de Dickens et l’ont adaptée en conséquence – avec une orientation musicale claire et parfois une très grande liberté artistique. Surtout, Michael Caine dans le rôle d’Ebenezer Scrooge est convaincant dans tous les domaines. Selon le réalisateur Brian Henson, le lauréat d’un Oscar était de tout cœur impliqué dans la prestation de la performance parfaite possible.

« Cauchemar avant Noël » (1993)

Le film stop-motion de Tim Burton, dans lequel il n’était impliqué qu’en tant que producteur mais pas en tant que réalisateur, est également un succès de Disney. « Nightmare Before Christmas » a été officiellement produit et publié par Touchstone Pictures. Le studio a été fondé en 1984 par la Disney Company. Le point focal de l’histoire est Jack Skellington, le roi de la citrouille d’Halloween Town, pour qui le festival d’horreur devient trop ennuyeux à la longue. Alors il essaie de convaincre les habitants de sa ville de quelque chose de nouveau: Et Noël?

« Le miracle de Manhattan » (1994)

Un autre film de Noël de Disney à ne pas manquer pendant l’Avent est « Le miracle de Manhattan ». Avec un avocat, la petite Susan doit prouver que Kriss Kringle ne prétend pas seulement être le Père Noël. Mais comment convaincre un tribunal laïque que l’accusé peut réellement faire des miracles?

« Santa Clause – Un beau cadeau » (1994)

Tim Allen montre dans la trilogie « Santa Clause » comment devenir le Père Noël par hasard. En tant que père de famille divorcé, Scott, il surprend le Père Noël sur son toit, qui tombe alors au sol et reste immobile. Sa carte de visite dit que si quelque chose devait lui arriver, la meilleure chose suivante devrait mettre son costume de Père Noël. Aussitôt dit, aussitôt fait: c’est maintenant le travail de Scott de rendre les petits enfants heureux et de livrer les cadeaux à temps. C’est juste stupide si personne d’autre que son fils ne croit qu’il est le nouveau Père Noël …

« La belle et la bête: la magie de Noël » (1997)

Belle and the Beast a reçu une version de Noël de leur classique du dessin animé. Belle ne veut rien de plus que de célébrer un Noël paisible au château. La bête y pense très peu et aimerait interdire complètement les festivités. Avec l’aide des adorables personnages d’Unruh, Lumière et Madame Poutine, Belle voudrait néanmoins surprendre la bête – sans l’orgue Forte, qui a boycotté à plusieurs reprises les préparatifs.

« Winnie l’ourson – Honey Sweet Christmas Time » (2002)

Tout le monde aime Noël – en particulier les habitants de la forêt de cent acres. Après que Winnie l’ourson ait organisé une merveilleuse fête pour ses amis, tout le monde est de retour à la vie quotidienne en un rien de temps. Rabbit n’aime pas du tout ça, aucun de ses compagnons ne veut changer. En conséquence, Rabbit envisage de quitter la forêt de cent acres. Pour éviter cela, Winnie l’Ourson et ses amis veulent briser leurs mauvaises habitudes: il veut abandonner son miel, Bourriquet veut améliorer son humeur, Tigrou veut moins sauter et Porcinet veut enfin être plus courageux. Mais alors Rabbit réalise à quel point le changement est difficile pour ses amis et prend une décision.

« Une histoire de Noël de Disney » (2009)

Après « Der Polarexpress » (2004) et « Die Legende von Beowulf » (2007), Robert Zemeckis réalise son troisième long métrage entièrement animé en 2009. Encore une fois, il s’agit de l’histoire écrite par Charles Dickens sur le moche Ebenezer Scrooge et les trois fantômes de Noël. Dans l’original, Jim Carrey parle et joue le grognard, mais se glisse également dans les rôles des trois fantômes. Comme dans les deux autres films d’animation de Zemeckis, le film a été tourné en utilisant un processus de capture de mouvement.

« La grande aventure de Noël de Santa Paw » (2010)

Bien sûr, les amoureux des chiens peuvent également en avoir pour leur argent dans le méli-mélo des films de Noël de Disney. L’aventure familiale tourne autour d’une multitude de chiots magiques qui veulent sauver le Père Noël avec un elfe et deux enfants. Après un accident, il a perdu la mémoire et sa baguette de cristal, ce qui lui a donné la vie éternelle. Un voyage passionnant commence pour toutes les personnes impliquées.

« Casse-Noisette et les Quatre Royaumes » (2018)

Le film de Noël de Disney de 2018 impressionne avant tout avec un casting bien connu. Morgan Freeman, Helen Mirren, Matthew Macfayden et Keira Knightley font partie des stars hollywoodiennes du conte de fées. Incidemment, c’est la troisième fois que Keira Knightley et Matthew Macfayden apparaissent ensemble devant la caméra. Avant cela, ils ont joué ensemble dans « Stolz & Vorschluss » (2005) et « Anna Karenina » (2012).

« Frozen 1 & 2 » (2013, 2019)

Avec « Frozen – Totally Unabashed », Disney a fait un hit absolu en 2013. Basé sur le conte de fées « La reine des neiges » de Hans Christian Andersen, le film d’animation raconte l’histoire émouvante des sœurs Elsa et Anna. En 2019, Disney a emboîté le pas et a apporté la suite au grand écran, qui a rapidement assuré le sommet du box-office. Nous n’avons rien de plus à dire que: « Voulez-vous construire un bonhomme de neige? Viens jouer avec miiiiiir! »

« Noelle » (2019)

Noelle Kringle (Anna Kendrick) adorerait probablement aussi construire un bonhomme de neige – si elle n’était pas occupée à chercher son frère Nick (Bill Hader). Il a repris l’entreprise familiale et a suivi les traces de son père: il est le nouveau Père Noël, mais souffre d’une dépression nerveuse avant le début de la saison et s’enfuit.