Joyeux anniversaire, princesse Charlotte! Voir la nouvelle photo du jeune royal

Joyeux anniversaire, princesse Charlotte!

C’est difficile à croire, mais le jeune royal fête ses 6 ans aujourd’hui. Pour marquer l’occasion, la famille royale a publié de nouvelles photos de la princesse et elles sont tout simplement adorables.

La photographie a été prise par Catherine, la duchesse de Cambridge ce week-end à Norfolk.

Sur la photo, on voit la princesse plus grande que jamais, vêtue d’une robe violette à fleurs roses.

Duchesse de Cambridge / UK Press Association

Les observateurs royaux ont regardé la princesse grandir sous leurs yeux, et ses parents ont pour tradition de dévoiler chaque année de nouveaux portraits de la douce petite fille le jour de son anniversaire. Le plus souvent, l’ancienne Kater Middleton prend les photos elle-même et elle a définitivement perfectionné certaines compétences en photographie de niveau professionnel au fil des ans.

Par exemple, la fière maman a publié une série de photos de Charlotte l’année dernière à l’âge de 5 ans. Dans les précieux clichés, Charlotte aide à livrer des colis alimentaires à des retraités isolés de leur région.

Le duc et la duchesse de Cambridge sont très heureux de partager quatre nouvelles photos de la princesse Charlotte avant son cinquième anniversaire demain. Les images ont été prises par la duchesse alors que la famille aidait à emballer et à livrer des colis de nourriture pour les retraités isolés de la région. pic.twitter.com/2scloP8BlF – Le duc et la duchesse de Cambridge (@KensingtonRoyal) 1er mai 2020

En 2019, l’ancienne Kate Middleton a pris une série de portraits chéri de sa fille dans leur maison familiale à Norfolk et les a partagés le jour de son 4e anniversaire.

Elle grandit si vite! La duchesse de Cambridge / .

Les observateurs royaux se sont amusés à deux en 2018 lorsque le duc et la duchesse de Cambridge ont publié une photo prise le troisième anniversaire de Charlotte avec son nouveau petit frère de l’époque, le prince Louis.

Le duc et la duchesse de Cambridge sont très heureux de partager deux photographies de la princesse Charlotte et du prince Louis, prises par la duchesse au palais de Kensington. Cette image a été prise le 2 mai, le troisième anniversaire de la princesse Charlotte. pic.twitter.com/H5VVgIwRGp – Le duc et la duchesse de Cambridge (@KensingtonRoyal) 5 mai 2018

En parlant de Louis, le tout-petit a récemment célébré son propre anniversaire et a eu 3 ans. Pour fêter ça, William et Kate ont publié la photo suivante de l’adorable prince sur un vélo rouge.

La duchesse a pris cette photo de son plus jeune enfant. Duchesse de Cambridge / .

Les deux semaines ont été occupées pour le couple, qui a également célébré jeudi son 10e anniversaire de mariage. Pour marquer ce jalon, ils ont posté un adorable montage vidéo d’eux-mêmes jouant avec leurs trois enfants.

Merci à tous pour les aimables messages à l’occasion de notre anniversaire de mariage. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour les 10 années de soutien que nous avons reçues dans notre vie de famille. TOILETTES 📹 @will_warr pic.twitter.com/eWNw1E8FLB – Le duc et la duchesse de Cambridge (@KensingtonRoyal) 29 avril 2021

En regardant la vidéo, il est difficile de ne pas remarquer que Charlotte ressemble tellement à sa mère. Et tout comme Kate, la jeune princesse a un sens du style incroyable. Un exemple concret? En 2020, lorsque la maison de couture Gucci a dévoilé sa ligne automne-hiver 2020-2021 sur le podium, les spectateurs n’ont pas pu s’empêcher de remarquer que la collection semblait avoir été inspirée par Charlotte.

Cette robe-manteau Gucci capture le sens de la mode de Charlotte, et ce modèle capture son attitude. Getty Images

La fillette de 6 ans est déjà une star de la mode dans notre livre, et nous avons hâte de voir ce que l’année prochaine lui apportera. Joyeux anniversaire, Charlotte!