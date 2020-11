Joyeux anniversaire à Benoit Mandelbrot, le découvreur des fractales

L’anniversaire du mathématicien renommé Benoit Mandelbrot est aujourd’hui (20 novembre) et Google a publié un doodle en son honneur .

Le mathématicien franco-américain Mandelbrot est connu comme le «père de la géométrie fractale», pour avoir défini l’un des modèles les plus importants de la nature: les fractales. Les fractales sont des formes mathématiques répétées à l’infini; peu importe combien vous zoomez dessus, la même forme irrégulière se répétera encore et encore à des échelles infiniment plus petites. [ You can see a neat visualization of a fractal from Google .]

Ce modèle peut être trouvé partout dans le monde naturel, comme dans les flocons de neige, dans des nuages et dans les coquillages. Mais les fractales peuvent aussi être utilisées pour décrire le fonctionnement des choses en astronomie, en informatique, en économie, en finance et même en bourse, selon Britannica .

Mandelbrot est né en 1924 à Varsovie, Pologne; ses parents étaient des juifs lituaniens, selon une courte biographie publié par Google . Intéressé par les échecs et la collection de cartes de son père, il a été exposé à mathématiques et la géométrie à un très jeune âge. En 1936, sa famille s’installe en France et il étudie plus tard à Paris et aux États-Unis, obtenant une maîtrise en aéronautique de Caltech et un doctorat en mathématiques de l’Université de Paris en 1952.

Il a ensuite fait des recherches à l’Institute for Advanced Study de Princeton, New Jersey pendant un an, puis a travaillé de 1958 à 1993 au Watson Research Center IBM à New York, où il a étudié les répétitions dans le bruit du signal; ce travail est devenu l’inspiration de ses découvertes ultérieures, selon Google. En 1975, il a inventé le terme « géométrie fractale » et sept ans plus tard, il l’a enseigné au monde avec son livre « La géométrie fractale de la nature « (WH Freeman and Company, 1982), selon Google.

« Pourquoi la géométrie est-elle souvent décrite comme froide et sèche? Une des raisons réside dans son incapacité à décrire la forme d’un nuage, d’une montagne, d’un littoral ou d’un arbre », écrivait Mandelbrot dans son traité.

En mathématiques, l’ensemble des nombres complexes (ceux qui contiennent à la fois des parties réelles et imaginaires) qui suivaient ce modèle itératif est devenu connu sous le nom d ‘«ensemble de Mandelbrot». En 1987, il a commencé à enseigner à l’Université de Yale. Tout au long de sa vie, il a remporté de nombreux prix et diplômes honorifiques, dont le Wolf Foundation Prize for Physics en 1993 pour ses travaux sur les fractales, selon Britannica. Ses travaux sur l’infographie ont également inauguré une nouvelle utilisation des ordinateurs pour résoudre des problèmes de mathématiques.

« Une grande partie de la science consiste à se spécialiser, à regarder de plus en plus près des régions du monde de plus en plus étroites », a déclaré le fils de Mandelbrot, le Dr Didier Mandelbrot, à Google en l’honneur de l’anniversaire de son père. « Benoit était une personne rare qui regardait plus largement et par là, voyait plus profondément. »

Mandelbrot est mort de cancer du pancréas en 2010 à Cambridge, Massachusetts, à l’âge de 85 ans.

