Joyeux 25 avril 2021: images et phrases à partager sur WhatsApp pour le jour de la libération

Cette année, le 25 avril, anniversaire de la libération de l’Italie, est teintée de significations particulières: la date a été choisie par Alcide De Gasperi pour commémorer la résistance italienne et partisane et la libération de l’occupation nazie-fasciste, et cette année tombe à la veille de la réouverture partielle prévue dans de nombreuses régions du pays suite à l’assouplissement des mesures prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Pour cette raison, beaucoup passeront les vacances dans les murs de leur maison, mais avec un œil tourné vers l’avenir.

Pour fêter la journée, il reste possible d’envoyer des vœux à distance avec des images et des phrases à envoyer à des amis et des proches sur WhatsApp, ou en les partageant sur un réseau social tel que Facebook. Qu’il s’agisse d’images amusantes pour égayer l’ambiance ou d’une véritable commémoration d’anniversaire, le matériau peut être Téléchargement Gratuit d’en bas en touchant les images individuelles avec votre doigt ou en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris, puis en choisissant l’option d’enregistrement sur l’appareil.

Une fois le matériel enregistré, pour le mettre en ligne ouvrez simplement l’application que vous souhaitez utiliser pour envoyer et rédigez le message à envoyer ou à publier. Qu’il s’agisse de WhatsApp, Facebook ou d’autres plates-formes, le mécanisme est le même: en allant dans la fonction pour joindre des images aux messages, il suffit de trouver les photos téléchargées à partir de l’endroit où elles ont été enregistrées à l’étape précédente.

Bonjour et bon 25 avril, des phrases et des images gratuites pour WhatsApp et Facebook

Le 25 avril est le jour où l’appartenance à notre pays se fait le plus sentir. Parmi les images les plus appréciées, le tricolore triomphe, ainsi que des phrases et des aphorismes qui nous rappellent l’importance du don de la liberté, que nos grands-parents ont conquis pour nous. Voici une collection d’images pour célébrer et nous rappeler de ne pas prendre pour acquis les sacrifices qui ont conduit au 25 avril 1945.

Gifs et images animées pour le Jour de la Libération

Pour tous ceux qui préfèrent se concentrer sur le pouvoir évocateur des images et du drapeau, il y a la possibilité d’envoyer un gif animé pour souhaiter un joyeux 25 avril à tous les contacts Facebook. Dans ces images, le drapeau agitera pour tous les contacts du réseau social, tandis que pour envoyer un gif animé sur WhatsApp, il sera nécessaire de le rechercher avec le moteur de recherche approprié dans l’application, qui se trouve dans le panneau de sélection gif dans les conversations.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂