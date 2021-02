Joyeuse Saint Valentin 2021 sur WhatsApp: 34 images d’amour à télécharger gratuitement

Même cette année La Saint-Valentin, la fête des amoureux, approche. Cette année, cependant, les vacances seront différentes de l’habituel: la pandémie obligera de nombreux couples à concevoir différents plans romantiques que d’habitude, et certains passeront l’anniversaire loin de leur chérie. Voici pourquoi cela peut être plus significatif que jamais Envoyez des images et des phrases d’amour à votre bien-aimé ou aimé, peut-être en utilisant WhatsApp et Facebook. Heureusement, il existe plusieurs images romantiques et gifs amusants sur le thème en ligne: voici les meilleurs à télécharger gratuitement pour les partager le 14 février sur les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie.

Happy Valentine’s Day 2021: les meilleures images d’amour pour Whatsapp

L’une des meilleures façons de souhaiter une joyeuse Saint-Valentin est de commencer par une image d’effet et que les mots viennent de ton cœur. Ceux qui se sentent particulièrement inspirés peuvent se concentrer sur une photo ou une image évocatrice à envoyer sur WhatsApp ou Facebook, puis laisser la dédicace originale faire l’essentiel du travail.

Bonjour et bonne Saint-Valentin, images et phrases

Pour ceux qui ont encore du mal à exprimer leurs sentiments, les images d’une joyeuse Saint-Valentin ne manquent pas déjà accompagné de phrases d’amour. Aphorismes, réflexions, phrases romantiques ou simples souhaits se référant à la fête, après tout, abondent sur le Net depuis des années; dans ces images, le texte se superpose aux images et est envoyé dans son ensemble comme s’il s’agissait d’un ticket pré-imprimé. L’effet est garanti.

Images drôles pour souhaiter une bonne Saint-Valentin

Le couples plus spirituels ils peuvent préférer une manière moins traditionnelle de se saluer: l’amour n’est pas seulement une question de romance. Voici une sélection de blagues, de calembours, d’échanges amusants sur le sujet, dont certains sont également dédiés aux célibataires endurcis qui aiment prendre le 14 février avec un peu d’ironie.

Gifs de la Saint-Valentin

Parfois, un message d’amour a besoin d’un coup de pouce pyrotechnique supplémentaire, même s’il ne s’agit que d’une image animée sur l’écran de votre téléphone. C’est exactement ce que font les GIFs de la Saint-Valentin: leur contenu n’est pas différent de celui des images normales sur le thème, mais des cœurs qui battent et papillonnent et d’autres éléments en mouvement peuvent aider à rendre la pensée plus touchante.

La Saint-Valentin pendant la pandémie: les images les plus ironiques

La pandémie de coronavirus a changé la plupart de nos habitudes et les célébrations de la Saint-Valentin ne font pas exception. C’est pourquoi ça peut être un soulagement minimiser les dîners et les voyages romantiques renvoyez-vous en envoyant une image sur le thème ironique à votre bien-aimé ou aimé.

Images de la Saint-Valentin pour ceux qui célèbrent l’amour à distance

L’un des pires aspects de la pandémie combiné aux vacances de la Saint-Valentin est lié à tous les couples qui ne pourront pas célébrer l’anniversaire ensemble. Les déplacements entre régions restent autorisés, mais franchir les frontières d’un pays ou en tout cas se déplacer d’une partie de l’Italie à une autre avec le risque de contracter ou de propager l’infection reste impossible ou déconseillé. Une image ne résout pas le problème, mais elle peut aider à communiquer vos sentiments à votre partenaire.

Images de la Saint-Valentin: comment les télécharger gratuitement et les envoyer sur WhatsApp et Facebook

Quelle que soit l’image de la Saint-Valentin choisie, pour l’envoyer sur WhatsApp ou Facebook il est essentiel de savoir comment le faire; heureusement, le procédure à suivre c’est très simple et il ne s’agit que d’enregistrer le matériel sur votre ordinateur, tablette ou smartphone et de l’envoyer ensuite au contact souhaité.

Pour le Télécharger placez simplement votre doigt sur l’image et maintenez enfoncée; dans le menu qui s’ouvre, sélectionnez simplement l’élément à enregistrer et le matériel sera stocké sur le téléphone ou la tablette. Avec l’ordinateur, le système est le même mais en utilisant le curseur de la souris et le bouton droit au lieu du doigt sur l’écran.

Per envoyer les photos ou images ouvrez simplement votre application préférée et accédez au tableau d’affichage ou à la conversation de votre choix: après avoir composé le message, vous devez appuyer sur le bouton pour les pièces jointes multimédias (généralement il a la forme d’un trombone) et choisir le matériel à envoyer depuis la mémoire . Les images obtenues précédemment sont dans le rouleau ou dans la galerie du téléphone et de la tablette, tandis que sur l’ordinateur elles se trouvent dans la destination précédemment choisie pour l’enregistrement.

