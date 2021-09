En entrant dans la page principale du service de streaming Netflix nous trouvons le contenu le plus populaire d’aujourd’hui, comme Le vol d’argent, Éducation sexuelle, Lucifer ou de grands classiques qui attendent leurs nouvelles saisons comme Des choses étranges et Peaky Blinders. Cependant, il existe des propositions intéressantes qui ne sont pas au premier plan, car la plate-forme affiche généralement ses versions les plus récentes.

Il est habituel chez les utilisateurs de ne pas trouver quelque chose de leur goût spécifique à voir, car le L’algorithme du géant du divertissement nous montre généralement ce qu’il veut et non ce dont nous avons besoin, ce qui laisse une partie d’entre eux insatisfaite. Au cas où vous ne le sauriez pas, le streaming a une section appelée « Hidden Jewels », dans laquelle vous pouvez trouver de meilleurs titres que les plus attrayants. C’est pourquoi nous vous apportons ici une liste avec 7 séries que Netflix cache et ne veut pas que vous voyiez.

+ Joyaux cachés: Netflix de la série 7 ne veut pas que vous regardiez

7- Recherché

Première: 2016

Saisons: 3

Créé par: Rebecca Gibney, Richard Bell.

Protagonistes: Rebecca Gibney, Geraldine Hakewill, Steve Peacocke, Ryan Corr, Nicholas Bell, Mirko Grillini.

Terrain: L’histoire suit Lola Buckley et Chelsea Babbage, deux femmes inconnues qui sont accidentellement impliquées lors d’un détournement de voiture mortel qui a entraîné un meurtre en attendant l’arrêt de bus, finissant par la suite impliqué dans une chasse à l’homme avec les autorités.

6- L’aliéniste

Première: 2018

Saisons: 2

Créé par : Cary Fukunaga.

Protagonistes: Daniel Brühl, Luke Evans, Brian Geraghty, Robert Ray Wisdom, Douglas Smith.

Terrain: Une série de crimes odieux, perpétrés contre des garçons qui se prostituent, terrorise New York en 1896. Le commissaire général de police Teddy Roosevelt organise une équipe de spécialistes pour trouver le coupable et l’arrêter.

5- Maladie Note : congé de maladie

Première: 2018

Saisons: 2

Créé par: Nat Saunders et James Serafinowicz.

Protagonistes: Rupert Grint et Nick Frost.

Terrain: Lorsque le jeune Daniel Glass est diagnostiqué par erreur avec un cancer de l’œsophage en phase terminale, il commence à remarquer que tout le monde autour de lui le traite mieux, alors il décide de ne pas révéler la vérité.

4- Rita

Première: 2012

Saisons: 5

Créé par: Christian Maladroit.

Protagonistes: Mille Dinesen, Lise Baastrup, Carsten Bjørnlund, Ellen Hillingsø.

Terrain: Rita est enseignante dans une école secondaire, séparée et avec trois enfants adultes dans le passage entre l’adolescence et la vie adulte, qui a une personnalité très complexe et compliquée, marquée par un politiquement incorrect continu, qui se reflète dans sa facette d’éducatrice.

3- Coffre-fort

Première: 2018

Saisons: 1

Créé par: Harlan Coben, Danny Brocklehurst.

Protagonistes: Michael C. Hall, Amanda Abbington, Hannah Arterton, Louis Greatorex, Raj Paul, Chook Sibtain, Hero Fiennes-Tiffin.

Terrain: Le chirurgien et père veuf Tom Delaney dévoile de sombres secrets dans son quartier après la disparition de sa fille aînée. Son parcours transforme tous ceux qu’il rencontre.

2- Maître de Aucun

Première: 2016

Saisons: 2

Créé par: Aziz Ansari, Alan Yang.

Protagonistes: Aziz Ansari, Eric Wareheim, Lena Waithe, Noël Wells, Kelvin Yu, Alessandra Mastronardi.

Terrain: Dev, un acteur de 30 ans vivant à New York, a du mal à prendre des décisions. Dev aborde des sujets tels que la majorité, son premier emploi et la confrontation avec des criminels.

1- Les balades de Bruno

Première: 2019

Saisons: 1

Créé par: Solvan Naïm.

Protagonistes: Solvan Naim, Sam Eliad, Donnell Rawlings, Shakira Barrera, Rob Morgan, Eden Marryshow, Devale Ellis.

Terrain: Un garçon de Brooklyn passe ses journées à s’occuper de son chien Bruno et fait tout son possible pour s’assurer que les voisins accordent à Bruno le respect qu’il mérite.