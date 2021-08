Joyaux cachés: 7 émissions de télévision que HBO Max ne veut pas que vous voyiez

Le service de diffusion en continu HBO Max Elle fait partie des plateformes les plus appréciées au monde et gagne lentement du terrain, cherchant à dépasser Netflix, Amazon Prime Video et Disney +, les trois actuellement leaders du marché. Parmi sa bibliothèque, nous trouvons plusieurs titres intéressants, mais il y en a qui ne sont pas sur la page centrale donc il faut plonger pour les trouver. C’est pour ça que ici, nous vous apportons une liste de séries qui sont de véritables joyaux et que vous ne pouvez pas manquer.

+7 séries que HBO Max ne veut pas que vous voyiez

-Les Espooky

Première: 2019

Saisons: 1

Protagonistes: Julio Torres, Ana Fabrega, Fred Armisen

Terrain: Un groupe d’amis transforme leur amour de l’horreur en une entreprise singulière, au milieu d’un pays où l’étrange et le mystérieux font partie du quotidien.







-C’est un peché

Première: 2021

Saisons: 1

Protagonistes: Olly Alexander, Callum Scott Howells, Lydia West

Terrain: C’est un péché est une série télévisée dramatique pour la chaîne britannique Channel 4 dont la première a eu lieu le 22 janvier 2021. Écrit et créé par Russell T Davies et développé par Red Production Company, la mini-série en cinq parties se déroule à Londres depuis 1981 pour 1991.







-Combat des Concordes

Première: 2007

Saisons: 2

Protagonistes: Bret McKenzie, Jemaine Clément, Rhys Darby

Terrain: Les comédiens musicaux révolutionnaires Bret McKenzie et Jemaine Clemente voyagent de leur Nouvelle-Zélande natale à New York à la recherche de l’amour et du succès de carrière difficiles à atteindre dans cette série comique semi-improvisée.







-Olive Kitteridge

Première: 2014

Saisons: 1

Protagonistes: Frances McDormand, Richard Jenkins, John Gallagher Jr.

Terrain: Les histoires émouvantes, drôles et aussi dévastatrices d’une ville de la Nouvelle-Angleterre, où une enseignante du nom d’Olive Kitteridge observe tout avec son regard tordu et un caractère fort qui cache une sensibilité inhabituelle.







-Monsieur Jack

Première: 2019

Saisons: 1

Protagonistes: Suranne Jones, Sophie Rundle, Gemma Whelan

Terrain: Gentleman Jack est une série télévisée dramatique historique anglo-américaine créée par Sally Wainwright. Situé dans le Yorkshire de 1832, il met en vedette Suranne Jones dans le rôle de la célèbre propriétaire terrienne et industrielle Anne Lister.







-Calme ton enthousiasme

Première: 2000

Saisons: dix

Protagonistes: Larry David, Cheryl Hines, Jeff Garlin

Terrain: Le co-créateur de « Seinfeld » Larry David joue une version de lui-même dans la série impromptue. Il fait face aux déboires des choses insignifiantes et quelque peu ennuyeuses de la vie quotidienne, dans lesquelles David assume parfois volontiers de les changer de manière maladroite et ils se retrouvent dans une affaire exagérée aux conséquences négatives.







-Barry

Première: 2018

Saisons: 2

Protagonistes: Bill Hader, Anthony Carrigan, Henry Winkler

Terrain: Un ancien Marine devenu assassin accepte à contrecœur un travail à Los Angeles, où il découvre qu’il s’intéresse aux arts de la scène.