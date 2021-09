Joyaux cachés : 6 films Star + et Disney + ne veulent pas que vous les voyiez

Disney+ est sur le point d’avoir un an et il y a exactement un mois, elle était chargée d’étendre ses services en Amérique latine avec l’aide de Étoile +. Les titres familiaux sont dans le premier et ceux destinés à un public plus adulte dans le second, où l’on peut également regarder du sport en direct. Parmi tant de séries et de films, il est difficile de trouver des productions qui ne s’écartent pas de ce qui est constamment vu, c’est pourquoi, de Divulgacher Nous vous recommandons trois films de chacune des plateformes afin que vous puissiez choisir quoi regarder ce week-end. Après tout, merveille n’est pas la seule chose disponible dans ces services Diffusion.

Disney+

Une comédie, un drame et un film d’animation, les recommandations de Disney+.

3 – Jamaïque Under Zero (Comédie)

« Course, courses cool ! ». Jamaïque en dessous de zéro est l’un des films familiaux les plus emblématiques des années 90. Ce fut le dernier film de John bonbons avant sa mort en 1994 et a présenté un casting d’acteurs inconnus. L’intrigue est centrée sur l’histoire vraie de l’équipe jamaïcaine de bobsleigh (bobsleigh) qui a failli entrer dans l’histoire aux Jeux olympiques d’hiver de 1988.

2 – Ma rencontre avec moi (Drame)

Dirigée par Jean Turteltaub et mettant en vedette Bruce Willis, ce drame se concentre sur la vie de Russ Duritz, un consultant en image qui mène une vie malheureuse mais obtient une seconde chance lorsqu’il croise mystérieusement la route d’une version de lui à 8 ans. Les données de couleur ont à voir avec la version de Russ Un enfant de 8 ans l’interprète ni plus ni moins que Spencer Breslin, frère de Abigail Breslin, l’actrice de le pays des zombies et Petite Miss Soleil.

1 – Unis (Animation)

Sorti en 2020 juste avant que la pandémie ne ferme les cinémas, il est passé un peu inaperçu en raison du contexte mondial. Pour couronner le tout, le grand pari de Disney de cette année était Âme et Uni, qui présente les voix de Chris Pratt et Tom Holland, n’a pas atteint son potentiel. L’histoire se concentre sur la relation de deux frères qui ont perdu leur père, qui se lanceront dans une aventure magique à travers laquelle ils tenteront de récupérer leur père pour une journée.

Étoile +

Une horreur, une comédie et un drame, les recommandations de Étoile +.

3 – Mariage sanglant (Horreur)

Avec le protagoniste de Tissage de Samara Ce film d’horreur montre un couple nouvellement marié qui célébrera son mariage selon les traditions familiales du mari. Du coup, elle sera soumise à un jeu dans lequel elle mettra sa propre vie en danger, dans ce film qui conjugue parfaitement horreur et éclats de comédie noire. Adam Brody et Andie Macdowell ils complètent le casting de visages familiers.

2 – Presque Légendes (Comédie)

Le film argentin réalisé par le créateur de Tous contre Juan, Gabriel Nesci, montre ce qu’il restait d’un vieux groupe qui pouvait tout avoir et qui n’avait rien. Protagonisée par Diego Peretti, Diego Torres et Santiago Segura, montre les retrouvailles de ces trois amis éloignés qui ont une seconde chance de regagner ce qu’ils ont perdu.

1 – Le protégé (Drame)

L’un des meilleurs films de super-héros qui, sans avoir recours à la grandiloquence, raconte une histoire d’origine parfaite. Dirigée par M. Night Shyamalan, est devenu le premier volet d’une trilogie lorsque le réalisateur a présenté Fragmenté, quinze ans plus tard. Dirigée par Bruce Willis, raconte l’histoire de David Dunn, le seul survivant d’un spectaculaire accident de train qui a causé Élie Prix (Samuel L. Jackson) est convaincu qu’il est un super-héros.

Si vous êtes toujours abonné à Disney+Vous avez encore le temps de le faire pour pouvoir profiter des contenus exclusifs de la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

Vous pouvez maintenant vous abonner à Étoile + et commencez à profiter d’un catalogue plein de classiques et de contenus originaux. Il vous suffit d’entrer ce lien et de commencer à profiter de cette expérience.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂