Jours du coq: nous avons parlé avec Stefi Roitman pour la première de la deuxième saison

Jours de coqs, la série Furor dans HBO Max pour les amoureux de style libre, est de retour avec sa deuxième saison, captivant à nouveau le public. Protagonisée par Angela Torresl’intrigue est centrée sur Léon (Ecko) et Rafaela, deux jeunes hommes avec un fervent désir de faire partie de la culture freestyle de manière professionnelle. Dans ce nouvel épisode, des ajouts passionnants sont présentés qui promettent d’ajouter plus d’intensité à l’histoire.

Dans la deuxième saison de cette émission à succès HBO Maxnous pouvons profiter de la présence de nouveaux visages. Stefi Roitman, Aczino, Tomás Fonzi, Antonio Birabent et Pluzito Ce ne sont que quelques-unes des personnes qui rejoignent le casting de cet épisode. En outre, nous pouvons nous attendre à des apparitions d’invités de personnalités telles que Cucho, Juanse, Taichu et El Polacoqui ajoutent une touche particulière au développement de l’intrigue.

La saison démarre avec un saut dans le temps de 6 mois, montrant les personnages qui arrivent à maturité et reflétant une nouvelle génération diversifiée, active et passionnée. Andy, Rafaela et Léon font de grands pas vers leur rêve de devenir des freestylers professionnels et de lancer leur propre société de production. Cependant, lorsque León reçoit une offre irrésistible, le trio se sépare. C’est par une mort significative qu’ils comprendront l’importance de s’unir à nouveau.

Selon vous, que trouvent les plus jeunes dans ce type de compétition de freestyle, dans ce type d’expression culturelle ?

La première chose qui me vient à l’esprit est la communauté. C’est un cercle, littéralement. Quand les enfants vont sur les places pour faire du freestyle et partent du tout petit, je pense qu’une communauté se crée et celui qui consomme du freestyle ou je consomme par exemple, ce que j’aime, parce que j’admire, je vois une communauté. Et je le vois aussi dans l’industrie de la musique. Je veux dire à petite échelle et à grande échelle et avec ceux qui sont plus internationaux, c’est généré comme une chose communautaire. En plus d’être libérateur, c’est une évasion. C’est un passe-temps et puis tu commences à faire de la compétition et tout à coup ce n’est plus quelque chose d’amateur, tout à coup ça explose… c’est un monde très intéressant. Je suis très proche de la musique à cause de mon mari et c’est pourquoi je l’apprécie autant et la respecte tant.

Comment appelle-t-on ces compétences ? Quand avez-vous commencé à entrer dans ce monde ?

Avant de jours de coq, seul, cherchant et écoutant de la musique et voyant quoi… J’aime découvrir des choses. Je suis la personne typique qui va sur Spotify pour voir les nouveautés. Quand je suis allé dans le monde du freestyle, ce que je cherchais le plus, c’était d’écouter les réalités. Je suis fan que cela génère cette adrénaline et cette émotion sans que je chante. Il a l’air d’un talent incroyable. C’est pourquoi ça me frappe vraiment quand il y a des gens qui disent, tu n’as pas vu cette musique qu’elle n’est pas. J’écoute de tout, j’ai toujours été connecté à la musique et en référence au freestyle c’est toujours quelque chose que j’admire beaucoup, ça a toujours retenu mon attention.

Ce sont des mouvements qui ont beaucoup de créativité, mais aussi beaucoup d’improvisation. Comment voyez-vous ce transfert dans un monde fictif où tout est scénarisé ?

Il y avait des choses. Évidemment, en raison de problèmes d’édition et suite à une série de questions et réponses, mais j’ai aussi vu des moments où ils ont dit : « Ici, nous pouvons faire ce que nous voulons ? ». Vous avez vu comment est le freestyler, « ne me scénarisez pas, je veux le faire moi-même ». Souvent, ils ont dû suivre une ligne, mais souvent, je pense qu’ils les ont laissés jouer un peu plus. Ils vont donc voir des choses dans la deuxième saison, comme peut-être que certaines de ces batailles étaient réelles. Ceux qui le font professionnellement étaient super concentrés.

Tu as dû beaucoup travailler avec Ecko. Parlez-moi un peu de cette dynamique.

Un patron. D’ailleurs, il regarde la caméra divine, tout sérieux, canchero. Et il a quelque chose que nous, acteurs et actrices, recherchons beaucoup, c’est qu’en vérité, il a quelque chose de très naturel. Je jure que c’est le meilleur. La vérité est que j’ai été beaucoup surpris, j’ai adoré. J’ai adoré travailler avec lui et apprendre à le connaître.

Parlez-moi un peu du rôle féminin car il y a beaucoup de protagoniste.

Ángela, depuis que je la connais, tout ce qu’elle fait me semble incroyable, elle a du talent et notamment face à Rafa, le personnage qu’il joue dans Días de gallos. C’est très cru. Ce que vous voyez, une jeune mère célibataire. Tout le travail et les sacrifices d’être une maman à temps plein, mais en même temps créer des espaces pour faire aussi ce qu’elle aime. J’ai l’impression que c’est très bien compté. Rafa est une bête, avec un courage, une force que je sais qu’Ángela a aussi. Alors j’aime qu’elle fasse face à ce personnage que représente cette mère célibataire, mais qu’elle parte aussi à la recherche de ses rêves et ne reste pas en place. Je suis fasciné par ça. J’ai aussi eu quelques scènes avec Coral, qui est un autre personnage du monde du freestyle, mais un peu plus rêveur et qui aime apprendre, comprendre et ouvrir la tête. J’aime qu’on lui accorde cette place, parce que ça montre des femmes « bâtardes » comme on dit, des femmes très cool et talentueuses

Vous êtes tout le temps impliqué dans le monde de la musique. Vous êtes-vous inspiré de quelqu’un pour le construire ?

J’aime observer et je vois comment ils se comportent et comment ils parlent, comment ils pensent. Donc c’est comme ça à 100%. Et ce que tu dis d’être attaché à l’industrie de la musique sans en être un initié, oui. J’ai beaucoup réfléchi à ces types de personnalités qui entourent la star ou l’artiste, qui jouent souvent ce rôle de soutien et qui comprennent tout. Car Violet est un personnage qui a compris, c’est-à-dire qu’elle ne vient pas pour baiser. Et j’ai aimé affronter un personnage comme ça parce que c’est une fille qui est plantée et qui sait ce qu’elle fait, sait ce qu’elle ne veut pas.

Quand il s’agit d’avoir le soutien d’une marque comme HBO derrière vous, qu’est-ce que ça fait de travailler sur quelque chose comme ça ?

C’est beau de faire partie d’une série qui est une production originale de HBO Max en Argentine. C’est divin. Il y a tellement de séries ou de films que j’ai vus sur HBO Max. Il me semble que c’est une plateforme qui a un contenu incroyable et qui est super prudente. Il y a là quelque chose comme une curatelle du contenu. Faire partie de la plateforme est donc magnifique.

+Comment est le personnage de Stefi Roitman dans Días de gallos

Stefi Roitmann pièces Violette des Saints dans la serie. Violeta travaille dans le département presse et marketing des artistes musicaux, faisant partie de l’équipe de Cristián, le manager de León. Sa rencontre avec León se produit lors d’une tournée de freestyle, où ils ressentent tous les deux une attirance instantanée. Bien que leur romance soit brève, ils finissent par devenir de grands amis et Violeta devient un soutien fondamental dans la vie de León, tant sur le plan personnel que professionnel.

Que pouvez-vous dire sur votre personnage ?

C’est Violeta qui entre dans la vie de León, un León adulte qui devient plus professionnel en freestyle. Il a ce nouvel équipement qu’il commence à générer ou qu’ils installent pour lui parce qu’en ce moment il ne comprend pas grand-chose, mais il grandit et les choses commencent à bien se passer pour lui et Violeta se rapporte beaucoup à lui. Car en plus de travailler avec lui, il devient un soutien très important. Quand il se sent perdu, quand il n’a personne autour, il y a Violeta. Donc, ils ont une belle relation côte à côte, avec elle qui le retient et tout d’un coup, il se mélange un peu, devient confus. Il se passe quelque chose entre eux, mais soudain c’est quelque chose comme froideur. Je veux dire, ce n’est pas que c’est un lien d’amour. De toute évidence, l’accent est mis sur León et Rafa. Mais Violeta est un personnage qui, sans venir y mettre une pointe, reflète un lien qui arrive souvent dans la vie : ces liens qui viennent vous apprendre quelque chose ou vous accompagner.

