JOURS DE NOS VIES SAISON 58 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens s’interrogent actuellement sur la date de sortie de DAYS OF OUR LIVES SEASON 58. Après avoir regardé tous les épisodes de la saison précédente, les fans de cette série sont curieux de savoir quand la saison 58 va sortir. Pour obtenir toutes les informations possibles, beaucoup de ses fans recherchent partout sur Internet. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de DAYS OF OUR LIVES SEASON 58 dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la prochaine saison 58 de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’un feuilleton télévisé américain diffusé en journée. Le premier épisode de ce spectacle est sorti le 8 novembre 1965 et après la sortie, ce spectacle a attiré tous les amateurs d’opéra vers lui en très peu de temps. Comme vous pouvez le voir, cette série dure depuis longtemps et cette émission reçoit toujours le même amour et le même soutien de la part des fans. Maintenant, ses fans attendent sa prochaine saison.

L’histoire de cette série se déroule dans l’Illinois dans la ville fictive de Salem et se concentre principalement sur deux familles, les familles Brady et Horton. Cependant, d’autres familles sont également fortement représentées, notamment les familles DiMera et Kiriakis. Au fur et à mesure que vous commencerez à le regarder, vous deviendrez plus excité de savoir ce qui va se passer ensuite.

JOURS DE NOS VIES SAISON 58 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de DAYS OF OUR LIVES SEASON 58. Jusqu’à présent, la date de sortie de la saison 58 n’est pas confirmée et vous devrez donc attendre l’annonce officielle et s’il y aura une confirmation officielle concernant la date de sortie de la saison 58, nous vous informerons ici sur cette page dès que possible .

Où regarder ?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est NBC. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes comme Peacock et d’autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Casting de la série ?

Après avoir révélé toutes les informations sur la date de sortie de DAYS OF OUR LIVES SEASON 58. Voici maintenant la liste des acteurs de la série.

Salle Deidre

en tant que Dr Marlena Evans

en tant que Dr Marlena Evans Kristian Alfonso comme Hope Brady

Drake Hogestyn dans le rôle de John Black

Alison Sweeney dans le rôle de Sami Brady

Josh Taylor comme Roman Brady

Peter Reckell comme Bo Brady

John Aniston comme Victor Kiriakis

Suzanne Rogers comme Maggie Horton

Bryan Dattilo comme Lucas Roberts

Frances Reid comme Alice Horton

Melissa Reeves dans le rôle de Jennifer Horton

Bill Hayes comme Doug Williams

Susan Seaforth Hayes comme Julie Williams

James Reynolds comme Abe Carver

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de DAYS OF OUR LIVES SEASON 58, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions liées à la date de sortie de DAYS OF OUR LIVES SEASON 58 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

