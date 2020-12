Journée verte vs. Sex Pistols: Le passage qui prouve qu’il n’y a qu’un pas de l’amour à la haine | 45S

«C’est drôle parce que sans les Sex Pistols, Green Day n’aurait jamais existé mais sans Green Day, les Sex Pistols n’auraient jamais fait leur tournée de retrouvailles». C’étaient les déclarations d’un jeune homme de l’époque Billie Joe Armstrong, faisant référence à un commentaire de Johnny pourri, chanteur et co-fondateur du groupe punk Sex Pistols, où il a appelé Green Day un groupe de « copieurs de troisième ordre ».

Cet échange de mots remonte à 1996. Green Day, le groupe pop punk californien, faisait ses premiers pas vers la célébrité tandis que les Sex Pistols, le groupe le plus connu du mouvement punk anglais des années 70, annonçaient une tournée de retrouvailles. Tout a commencé lorsque Billie Joe Armstrong, un fan déclaré des Anglais, a ironiquement fait référence à la réunion que les Pistols avaient planifiée des années après leur dissolution.

Mais cette phrase ironique n’était pas gratuite. Quelques jours auparavant, Jhonny Rotten lui-même avait dit que Ces retrouvailles étaient purement pour de l’argent, la haine entre les membres des Sex Pistols était toujours en vigueur. Mais comme chacun le sait, Rotten n’est pas la personne la plus diplomate du monde punk (s’il y a un diplomate là-bas). Ainsi, l’ancien compagnon du défunt Sid vicieux a sorti toute l’artillerie pour répondre à Armstrong quand un Un journaliste de MTV lui a demandé s’ils pouvaient donner des Sex Pistols à un ventilateur par Green Day. L’Anglais a répondu:

«Une grande ténacité. Non, vous avez vu des imitateurs, c’est ce que vous avez vu. Et vous vous êtes contenté de ça, et vous pensez que c’est de ça qu’il s’agit, Alfie. Eh bien, ce n’est pas le cas. C’est un peu plus. Cela s’appelle du contenu, ce qu’aucun de ces imbéciles de troisième ordre n’a. »