Journée nationale de la mémoire : les meilleures chansons qui parlent de la dictature argentine

Histoire

Ce jeudi 24 mars est un jour plus spécial pour les Argentins. C’est le 46e anniversaire de la dernière dictature civilo-militaire qui a duré 7 ans et fait 30 000 disparus.

© Grands-mères de la Plaza de MayoGrands-mères de la Plaza de Mayo lors d’une marche en 1982.

Ce jeudi est un jour très spécial pour les Argentins. C’est le 46e anniversaire du début de la dernière dictature civilo-militaire qui, en 7 ans, a laissé un bilan de 30 000 disparus, ainsi qu’une guerre inhabituelle contre les Britanniques pour la souveraineté des îles Malvinas. Le monde du cinéma s’est chargé de refléter ce type d’histoires, avec des films comme Garage Olympe, Chronique d’une évasion ou reconnu par L’Académie, L’histoire officiellevainqueur de oscar du meilleur film étranger en 1986.

Du côté de la musique, la manière dont la dictature a affecté les artistes est encore plus évidente. En fait, ce n’étaient pas seulement les référents de l’époque qui étaient chargés de donner une voix au peuple argentin à travers leurs chansons, mais cela a également été légué aux musiciens venus dans les années suivantes, qui sont nés pendant le coup d’État ou cela. ils ont simplement été élevés dans une famille avec une histoire présente.

S’il faut parler des musiciens qui ont tenu tête aux militaires à l’époque, force est de constater que Charlie García C’était l’un des emblèmes. pas seulement sa chanson « Les dinosaures », à partir de 1983, est devenu un emblème de la lutte, mais a également eu des interventions avec ses deux grands groupes. Tellement Sui generis Quoi Séru Giran Ils ont donné aux Argentins de grandes chansons de protestation et de visibilité, telles que « Alice dans la chanson country » ou « Crazy Boots ».

D’autres artistes qui sont également devenus synonymes de la lutte contre l’armée étaient des personnalités telles que Juan Carlos Baglietto, Leon Gieco, Mercedes Sosa et Victor Heredia. Chacun avec sa métrique et sa poésie était chargé de répondre aux soldats qui ont fait tant de mal à l’Argentine. C’est comme ça que les chansons aiment « Le souvenir », « On chante encore », « Comme la cigale » et « Pourquoi on chante »parmi tant d’autres que vous pouvez écouter dans le playlist que nous vous laissons sur ces lignes.

Le cinéma et la mémoire d’Almodóvar

L’une des dernières sorties de 2021 a un lien particulier avec cette date importante. Non pas parce qu’il parle directement de la dictature argentine mais parce qu’au contraire, il montre à quel point on parle peu de situations aussi compliquées que les victimes de la guerre civile espagnole. En effet, dans un entretien avec Le pays d’Espagne, Pedro Almodóvar parlé de la difficulté de recevoir Mères parallèles.

Le dernier film du cinéaste européen raconte l’histoire de Janis et Anna, deux jeunes devenues mères à la même date. L’arrière-plan de cette histoire est fourni par le quota politique du film, soutenu par les victimes du franquisme enterrées dans des charniers. Après la dénonciation claire marquée vers la fin de l’histoire, le film se conclut par une phrase bien connue de l’uruguayen Edouard Galeano: « Il n’y a pas d’histoire silencieuse. Peu importe combien ils le brûlent, peu importe combien ils le cassent, peu importe combien ils lui mentent, l’histoire humaine refuse de se taire. ».

