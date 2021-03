Journée mondiale du sommeil 2021: les cinq meilleures applications qui peuvent vous aider à mieux dormir

19 mars 2021 16:54:00 IST

La Journée mondiale du sommeil est célébrée le vendredi 19 mars de cette année. On observe que la journée sensibilise au sommeil et aux bienfaits pour la santé qui y sont liés. Les prestataires de soins de santé, qui travaillent dans le domaine du sommeil, attirent également l’attention sur le problème du manque de sommeil en raison du rythme de vie rapide. Souvent, le travail et les autres engagements nous laissent peu de temps pour bien dormir. Il est difficile pour certaines personnes de s’endormir peu de temps après avoir frappé le lit. À l’occasion de la Journée mondiale du sommeil 2021, découvrez cinq applications qui peuvent vous aider à mieux dormir:

Marée

L’application, qui a quatre options à savoir Focus, Sleep, Meditation et Breath, peut vous aider à vous endormir. Il propose des sessions basées sur le temps pour la méditation et le sommeil. Il existe des guides de respiration pour les utilisateurs qui peuvent les aider à se préparer au sommeil.

Pzizz

Avec l’aide de différents paysages de rêve, cette application fournit des mélanges étayés par la recherche qui peuvent les aider à se détendre et à bien dormir. Parallèlement à cette fonctionnalité, il propose également différents genres de narrations pour aider à dormir.

Cycle de sommeil

L’application analyse votre rythme de sommeil en sélectionnant le son du micro de votre smartphone. Il détermine la phase de votre sommeil et décide d’une heure de réveil à partir d’une fenêtre de 30 minutes.

Bruit blanc Lite

Offrant la possibilité de créer votre propre son pour dormir, l’application fournit également plusieurs sons de sommeil de bruit blanc qui sont les sons ayant la même amplitude dans toute la gamme de fréquences audibles.

Sons de sommeil

Avec une note impressionnante de 4,9 et plus d’un million de téléchargements, cette application permet aux utilisateurs de créer leurs propres mélanges. Il dispose également d’une minuterie de sommeil qui arrête automatiquement le son. L’application ne nécessite pas de connexion réseau pour fonctionner.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂